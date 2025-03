O humorista Rodrigo Marques faz show de stand up no Qualistage

O Festival O Humor Contra-ataca volume 2, recebe no 14 de março, o humorista Rodrigo Marques, que traz seu show de stand-up comedy “O Entusiasta”. Durante o show, o humorista busca, de maneira despojada, expor o seu ponto de vista sobre os assuntos mais importantes do momento, sob uma perspectiva a partir de suas experiências.

Apesar da formação como jornalista, Rodrigo faz apresentações de stand-up desde 2008 e, atualmente, é um dos apresentadores do programa “A Culpa é do Cabral”, no canal Comedy Central. Ele viaja com sua turnê por todo o Brasil, além de países como Portugal, Espanha, Inglaterra e Canadá.

Natural de Recife e um dos principais nomes do atual cenário da comédia no País, Marques ganhou notoriedade fazendo graça com situações do dia a dia, seu primeiro especial gravado para quase duas mil pessoas possui mais de 4 milhões de visualizações no YouTube.

Ele foi o primeiro comediante brasileiro a apresentar um show solo na Inglaterra e na Espanha, é dono do AM/RM, podcast de sucesso no Spotify, e possui o especial “O Inimigo do Nível” na Netflix.

A noite ganha participação super especial de Hélio de la Peña. Ele é realmente uma figura incrível e multifacetada! Como ator, redator, escritor, roteirista, engenheiro e apresentador, ele deixou sua marca em diversas áreas. Seu trabalho no grupo humorístico Casseta & Planeta é inesquecível, trazendo risadas e reflexões para o público. Hélio é um verdadeiro artista, capaz de transitar entre diferentes formas de expressão com talento e carisma. Sua versatilidade e criatividade o tornam uma referência no cenário cultural brasileiro. Atualmente atua também como humorista de stand-up.

​Festival – As gargalhadas geradas com a primeira edição do festival Humor Contra-ataca, no Qualistage (2024), foram o pilar para a 2ª edição (2025) do projeto Humor Conta-Ataca. Vol2. A maior casa de espetáculos do país, ao lado da curadora Renata Castro Barbosa, com os principais nomes do humor brasileiro, vem fazendo história. A escalação do festival já recebeu: em janeiro – Rafael Infante e Os Melhores do Mundo. Em fevereiro: Fábio Rabin e Bruna Louise. Marco Luque se apresentou em março. Próximas agendas: 14 de março com Rodrigo Marques com abertura de Hélio de la Peña e dia 21 de março: Fábio Porchat. E encerra no dia 28 de março com Paulinho Gogó.