O Gigante Happy Day Circus chega a Santo André

Happy Day Circus, um dos maiores circos do Brasil, chega a Santo André. Com uma luxuosa estrutura de 5000m², que será instalada na Avenida Alexandre de Gusmão, 2- ao lado do Atrium em Santo André. Um espetáculo para toda família de 16 de novembro a 02 de dezembro com sessões às segundas, quartas, quintas e sextas, às 20h; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. Os ingressos já estão disponíveis através da plataforma sympla.com.br e custam a partir de R$ 15.

As sessões que tem duração de 90 minutos promete unir inovação e tradição circense, as atrações incluem o que tem de melhor nos espetáculos: Globo da Morte, onde os motociclistas desafiam a gravidade em manobras radicais, além de encantar e divertir com as trapaças dos palhaços, malabaristas, contorcionistas, acrobatas e os trapezistas que arrancam suspiros da plateia.

“São mais de sete anos, se apresentando em diversas cidades do país, em diferentes estados, e aperfeiçoando o trabalho com muita paixão, que move todos os artistas que fazem parte deste projeto. Ao todo são mais de 30 artistas”, afirma Lucas D’amico, idealizador e produtor do Happy Day Circus.

Para uma experiência ainda mais completa, a estrutura contempla uma praça de alimentação completa, com delícias típicas, como pipoca, cachorro-quente, algodão doce, churros, maçã do amor e muito mais. “Temos a satisfação de ver as pessoas se divertindo a cada apresentação que fizemos. É diversão garantida para todos os gostos!”, completa Lucas.

Serviço:

Happy Day Circus

Data: de 16 de novembro a 02 de Dezembro

Local: Av. Alexandre de Gusmão, 2( ao lado do Atrium)- Santo André

Sessões: segundas, quartas, quintas e sextas, às 20h; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Ingressos: A partir de R$ 15 (plataforma sympla.com.br ou, então, comprar diretamente na bilheteria)

Observações: Crianças de 2 a 12 anos, estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada.

https://www.instagram.com/happydaycircus/