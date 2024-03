O GeoDiadema agora na palma de sua mão

O GeoDiadema, a plataforma interativa que reúne dados e mapas da cidade, recebeu novas adaptações de portabilidade e agora pode ser acessado por celular e tablet.

Ele é um portal online desenvolvido para disponibilizar informações geográficas sobre a cidade e contém uma série de dados organizados por temas como lotes, transporte, zoneamento, meio ambiente, equipamentos e muito mais, que visa facilitar o acesso da população aos dados do município.

O GeoDiadema foi desenvolvido pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. “A plataforma tem o mérito de reunir uma série de informações em um único lugar e agora pode ser acessado também pelo smartphone, e esse é um diferencial importante”, disse a Secretária Patrícia Cavalcanti. Ela comentou que a versão do celular acessa todas as informações e ferramentas também disponibilizadas para o computador.

A plataforma tem 76 camadas distribuídas entre os 17 eixos temáticos e imagens aéreas do território do município, que podem ser visualizados num mapa digital com os equipamentos públicos como escolas, quadras esportivas, UBSs, CRAS e delegacias, entre outros.

Patrícia enfatiza que o GeoDiadema está em constante construção e vai ganhar outras aplicações como os painéis interativos para análise de indicadores. “Dessa forma, será possível organizar e sistematizar um amplo conjunto de informações para análise de cenários, monitoramento das ações do governo e a avaliação dos impactos de uma política pública”, concluiu.