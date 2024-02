O fim de uma era: a temporada de adeus do modelo Stock Car JL-G09B

O ano de 2020 ficará para sempre marcado na história do automobilismo brasileiro como a temporada em que a Stock Car Pro Series apresentou um novo projeto que, nos meses seguintes, radicalizaria a já famosa rivalidade entre as equipes da categoria. O modelo JL-G09B foi gestado em alguns meses em um trabalho em conjunto entre a Vicar, promotora da competição, e os departamentos de engenharia dos times participantes. Durante o processo, o mundo foi fortemente impactado pela epidemia de covid, uma tragédia que teria efeitos fortes também no segmento de esportes e de eventos.

Mesmo assim, a Stock Car seguiu com o objetivo de colocar na pista um novo carro que apresentasse linhas mais próximas em relação aos modelos encontrados nas lojas pelo consumidor, gerando ainda mais identificação entre o fã e os bólidos de competição. O ponto central foi o uso do monobloco do modelo Chevrolet Cruze e do recém-chegado Toyota Corolla, que faria sua estreia na Stock Car justamente naquela temporada.

Usando como base inicial a estrutura de seu antecessor, o novo projeto tinha como principais desafios a equalização entre os modelos Cruze e Corolla. Os pontos cruciais estavam principalmente na equiparação aerodinâmica e na distribuição de peso, além de detalhes adaptativos de componentes específicos. Após testes de equalização mantidos em sigilo em traçados como Velocitta, Tarumã e Cascavel, os novos modelos foram aprovados. Mas faltava o teste definitivo: o confronto em competição, A estreia aconteceu no dia 26 de julho de 2020, na pista de Goiânia, com a histórica vitória do Toyota Corolla pilotado por Ricardo Zonta.

Ao longo das últimas quatro temporadas, a versão B do JL-G09 foi protagonista de feitos históricos para a Stock Car, como a primeira etapa do automobilismo brasileiro disputada em um aeroporto comercial em funcionamento, no Galeão, Rio de Janeiro, em 2022; o retorno da categoria ao exterior para a rodada de Buenos Aires (2023) e também a 150ª corrida da Stock Car Pro Series tendo como palco o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no ano passado.

Indicadores impressionantes – Desde então, o JL-G09B disputou 90 corridas, com um sucesso estrondoso no objetivo de seus projetistas: promover ainda mais equilíbrio na Stock Car. Em 2023, por exemplo, pela primeira vez duas fábricas terminaram o ano rigorosamente empatadas no quesito vitórias. Chevrolet e Toyota conquistaram 12 primeiros lugares cada uma. Outro indicador impressionante é o fato de a Stock Car chegar a registrar mais de 25 carros em menos de meio segundo – algo simplesmente espetacular.

Faltando uma temporada para a chegada de um novo projeto à Stock Car, o JL-G09B tem ainda pela frente 24 corridas – duas por etapa. Até o momento, no entanto, os pilotos que obtiveram mais sucesso com o atual modelo foram Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande. Com 17 primeiros lugares, dificilmente Ricardinho perderá a condição de maior vencedor da história do modelo. E Casagrande é, até aqui, o único a conquistar mais de um título: foi o campeão em 2021 e 2023, com Maurício faturando o campeonato de estreia do JL-G09B e Rubens Barrichello garantindo a coroa em 2022.

Em 2025, a Stock Car disputará o campeonato com um novo e revolucionário modelo que vem sendo desenvolvido pela Audacetech, sua coirmã especialista em tecnologia. São aguardadas mais duas fábricas, que irão medir forças com Toyota e Chevrolet. Até lá, os fãs da categoria poderão se despedir do JL-G09B, um carro que entrou para a história como um dos projetos mais formidáveis do automobilismo nacional.

BIOGRAFIA DE UM CAMPEÃO

Estreia: Goiânia, 26 de julho de 2020

Primeiro vencedor: Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

Maior vencedor: Ricardo Maurício, 17 vitórias

Maior campeão: Gabriel Casagrande, títulos de 2021 e 2023

Despedida: Interlagos, 15 de dezembro de 2024

Pista onde mais competiu: Goiânia, 21 largadas

Corridas disputadas: 90*

Vitórias por marca: Chevrolet, 50, e Toyota, 40

Poles por marca: Toyota, 26, e Chevrolet, 22

Volta mais veloz: Goiânia (anel externo), 26/07/2023, César Ramos (Toyota Corolla), média de 194,059 km/h

Marcos históricos: primeira corrida do automobilismo brasileiro realizada em um aeroporto comercial (Galeão, 2022), retorno da Stock Car ao exterior (Buenos Aires, 2023), prova número 150 em Interlagos (2023)

*entre início da temporada 2020 e antes do início do campeonato de 2024

VENCEDORES A BORDO DO JL-G09B

1º – Ricardo Maurício, 17 vitórias

2º – Thiago Camilo, 10

3º – Gabriel Casagrande, 8

4º – Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, 7

6º – Daniel Serra, 6

7º- Matías Rossi, 5

8º – Átila Abreu, 4

9º – Bruno Baptista e Nelson Piquet Júnior, 3

11º – Cesar Ramos, Diego Nunes, Felipe Massa, Guilherme Salas e Rafael Suzuki, 2

16º – Allam Khodair, António Félix da Costa, Dudu Barrichello, Enzo Elias, Felipe Baptista, Felipe Fraga, Felipe Lapenna, Gaetano Di Mauro, Julio Campos e Lucas Foresti, 1 vitória