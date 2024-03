O Festival St. Patrick’s Day chega ao Central Plaza Shopping

O Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, anuncia a 1ª edição do evento St. Patrick’s Day. Os adeptos à celebração de São Patrício, podem celebrar entre os dias 15 e 17 de março, das 12h às 22h no estacionamento. A entrada é gratuita.

Afinal, como surgiu a celebração de São Patrício??

Celebrado oficialmente em 17 de março, o Dia de São Patrício é uma data originalmente comemorada na Irlanda que se expandiu para outros países do mundo com a imigração irlandesa. O St. Patrick’s Day, surgiu em 1903 como uma celebração à vida do missionário cristão, que se tornou símbolo e santo padroeiro da Irlanda.

Maewyn Succat, nascido no final do século IV, aos 16 anos foi sequestrado e vendido como escravo na Irlanda, onde ficou por alguns anos vivendo desta maneira, trabalhando como pastor de ovelha e porcos, e foi se apegando à religião. Após escapar e retornar para sua casa, sentiu que sua missão era viajar pela Irlanda para falar sobre a existência de Deus ao povo, batizando pessoas e estabelecendo mosteiros, escolas e igrejas. Durante sua vida, deixou como legado a igreja cristã e ficou conhecido como Patrício, do nome latino Patricius, que significa “nobre”, se tornando São Patrício. A data de celebração, é em homenagem ao que acredita ter sido a data de sua morte.

O evento

O evento promete uma verdadeira experiência imersiva com gastronomia típica e variada do país europeu, com chopp exclusivo da Cervejaria Madalena e shows ao vivo para toda a família. Para as crianças, o evento conta com um espaço kids, com direito a muita brincadeira e artesanatos.

No dia 15, a partir das 18h30, quem inicia a festa é a banda cover Mamonas Assassinas, com muito rock nacional, para garantir a animação de todo o público. Já no dia 16, a partir das 18h30, a banda Bon Jovi Cover, traz muito rock para todos. E para fechar em grande estilo, no dia 17, também a partir das 18h30, Special Queen Cover sobe ao palco para finalizar os shows do festival.

Não perca a oportunidade de participar deste evento especial, organizado pela Dragonfly Eventos, responsável por eventos de sucesso como Oktoberfest e Rock Festival – Expo Beer em várias cidades de São Paulo.

O St Patrick’s Day te espera no Seu Grande Vizinho!

Programação

Sexta, dia 15 de março

A partir das 18h30 – Mamonas Assassinas Cover

Sábado, dia 16 de março

A partir das 18h30 – Bon Jovi Cover

Domingo, dia 17 de março

A partir das 18h30 – Special Queen Cover

Serviço:

Central Plaza Shopping – Evento St. Patrick’s Day

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Estacionamento

Datas: 15 a 17 de março

Horários: 12h às 22h

Entrada gratuita