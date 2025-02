O erro tosco que custará a vida de Rudá em ‘Mania de Você’

Na trama de Mania de Você, uma reviravolta trágica está prestes a chocar o público: Rudá, interpretado por Nicolas Prattes, não sobreviverá aos próximos episódios. O personagem, inicialmente apresentado como o protagonista da novela das 9, encontra seu trágico destino em decorrência de um erro irreparável, levando sua par romântica, Viola (Gabz), a embarcar em uma jornada de vingança muito mais intensa do que sua busca anterior contra Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira).

O enredo se intensifica quando Rudá decide investigar Mércia (Adriana Esteves) e, em um momento de descuido, deixa seu celular ligado. O acontecimento ocorre enquanto ele se encontra escondido no iate de Molina (Rodrigo Lombardi), um vilão dado como morto na primeira fase da história após um tiroteio com Mavi, que conseguira escapar das consequências na época. A volta do personagem Molina à trama parece ter como objetivo impulsionar a audiência da novela, embora os resultados tenham sido variados.

O desenrolar da trama toma um rumo dramático quando o celular de Rudá toca durante sua estadia no iate. O som é percebido por Molina, que investiga a origem do barulho e acaba descobrindo a presença de Rudá. Em um ato desesperado para escapar, o jovem se joga ao mar, mas é atingido fatalmente por tiros disparados pelo vilão. A cena levanta questionamentos entre os telespectadores sobre a falta de prudência do protagonista, que deixa de lado uma prática comum entre os jovens hoje: manter o celular no modo silencioso.

Com menos de um mês para o desfecho da novela, o público poderá acompanhar as cenas do velório de Rudá, que gradualmente teve seu espaço reduzido ao longo da narrativa. Na última sexta-feira, 21, Nicolas Prattes registrou suas últimas gravações e deixou mensagens enigmáticas nas redes sociais sobre estar ‘livre’, antes de anunciar seu merecido período de férias.