O errado que deu certo: Jeito Moleque lança versão de “I Want It That Way”

No próximo dia 23/02 (sexta-feira), Jeito Moleque lança versão, em todas as plataformas digitais e também no YouTube com lyric video, de “I Want It That Way”, sucesso de Backstreet Boys.

Recentemente, o grupo de pagode paulista viralizou com meme após apresentação dessa canção em um programa de TV. A repercussão foi tão grande dentro e fora dos palcos, que os meninos decidiram gravar o hit em estúdio para a alegria dos fãs.

“‘Tell me uai’ tomou proporções que jamais imaginávamos. Estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo. Não conseguimos mais sair dos shows sem cantar essa música”, conta Gui Albuquerque, vocalista do Jeito Moleque. Inclusive, o grupo fechou parceria com uma escola de inglês para não fazer “feio” nos próximos shows.

Com mais de 25 anos de trajetória e mais de 2.5 milhões ouvintes mensais no Spotify, o Jeito Moleque nasceu na zona norte de São Paulo, em Santana. Atualmente formado por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal), o grupo é, sem dúvidas, um dos maiores representantes do pagode no Brasil.

O grupo faz parte da Mallupy Entretenimento, empresa referência no mercado e responsável também por outros grandes nomes como Thiago Martins, 1Kilo, Luciana Mello, Dog Beat e A Liga.