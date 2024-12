“O Dia Que Te Conheci” estreia no Canal Brasil

Com passagem pelos cinemas em setembro deste ano, o longa-metragem “O Dia Que Te Conheci”, de André Novais Oliveira, chega ao Canal Brasil nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro, às 21h. A coprodução do canal conta a história do bibliotecário Zeca (Renato Novaes), que, todos os dias, se levanta cedo para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha. Sua rotina está prestes a ser interrompida quando ele descobre através de Luísa que será demitido. A partir daí, ele acaba desenvolvendo um vínculo inesperado com a colega de trabalho que, após dar a triste notícia, se oferece gentilmente para levá-lo para casa.

O longa foi rodado em apenas 15 dias em outubro de 2022 em diferentes espaços de Belo Horizonte. “O Dia Que Te Conheci” ganhou o Prêmio Especial do Júri e o de Melhor Atriz (Grace Passô) no Festival do Rio de 2023; o Prêmio da Crítica como Melhor Filme Brasileiro na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (2023); e os candangos de Melhor Roteiro (André Novais Oliveira), Melhor Ator (Renato Novaes) e Melhor Atriz (Grace Passô), além do Prêmio Zózimo Bulbul, entregue pela Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (Apan) e pelo Centro Afrocarioca de Cinema, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (2023).

O Dia Que Te Conheci (2024) (71′) – Coprodução – Inédito

Horário: Sexta, dia 27/12, às 21h

Classificação: 14 anos

Direção: André Novais Oliveira

Sinopse:

Todos os dias, Zeca levanta cedo para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil, mas agora, sua rotina está prestes a ser interrompida quando ele descobre, através de Luísa, que será demitido. A partir daí, ele acaba desenvolvendo um vínculo inesperado com a colega de trabalho que, após dar a triste notícia, se oferece gentilmente para levá-lo para casa.