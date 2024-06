O combate à dengue continua em SP

A cada dia, a Prefeitura de São Paulo intensifica as ações de combate ao mosquito da dengue, que acontecem de domingo a domingo na capital, incluindo o aumento em seis vezes do número de agentes nas ruas, que passou de dois mil para 12 mil.

Somente neste ano, foram realizadas mais de 7,1 milhões de ações de combate ao Aedes aegypti, como visitas casa a casa, vistorias a imóveis, bloqueios de criadouros e nebulizações. O número já supera o de 2023, que contou com 5 milhões de ações.

Ações realizadas pela Prefeitura de São Paulo no enfrentamento à dengue:

um total de 7.113.922 ações de combate à dengue realizadas de domingo a domingo na capital em 2024, como visitas casa a casa, vistorias a imóveis, bloqueios e nebulizações;

realização de 939.340 ações de nebulização;

ampliação no horário de atendimento em todas as 80 AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais). Desde o dia 18 de março essas unidades passaram a ter três horas a mais de funcionamento todos os dias, ficando abertas até 22h;

apoio de 6,5 mil mães contratadas pelo POT Mães Guardiãs, que terão curso de capacitação para orientação nas escolas municipais;

aquisição de mais 30 veículos de nebulização, elevando o número total para 96;

reforço na campanha de conscientização, com faixas em cruzamentos de vias, terminais de ônibus e dentro dos coletivos;

instalação de 47 tendas em diferentes regiões da cidade para atendimento de pessoas com sintomas de dengue;

aumento em seis vezes do número de agentes nas ruas, que passou de 2 mil para 12 mil;

realização do Dia D municipal em 3 de fevereiro, com mais de 125 mil ações realizadas;

participação no Dia D estadual (1/3) em parceria com as escolas municipais e estaduais para sensibilização da comunidade sobre a doença e prevenção;

participação no Dia D nacional com ações nos territórios (2/3);

mais de 1 milhão de folhetos com orientações distribuídos nas escolas e 1 milhão de folhetos com orientações sobre os cuidados com hidratação, distribuídos em unidades de saúde

703 profissionais contratados por meio de concurso público para as Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis);

mapeamento aéreo de imóveis e terrenos com 26 drones em parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), além de cinco drones para aplicação de larvicidas em locais de difícil acesso pelos agentes de saúde (imóveis e terrenos com possíveis focos de dengue, previamente monitorados, registrados e referenciados em toda a cidade de São Paulo), com 1.262 aplicações realizadas;

200 equipamentos motorizados costais para nebulização e 850 mil ações de nebulização;

30 mil litros de inseticida adquiridos pelo município direto do fornecedor entre 2022 e 2023;

900 mil testes de dengue comprados pela Prefeitura;

20 mil armadilhas distribuídas em residências e pontos comerciais em toda a cidade.

Prevenção

A Prefeitura também reforça a importância do apoio da população no combate à dengue, já que 80% dos casos de dengue estão dentro das residências. O munícipe deve verificar locais em sua residência, se não está deixando recipientes e/ou reservatórios de água que possam impactar na propagação da doença.

A conscientização, o trabalho das pessoas de cuidarem para eliminar as águas paradas e, portanto, possíveis locais de criadouro, são as maiores ferramentas para combater a dengue.

Cuidados

As unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizam atendimento a pacientes que apresentam sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo, e estão abastecidas com testes rápidos para a doença, que são feitos conforme avaliação clínica.

Atendimento

Os cidadãos podem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência na plataforma Busca Saúde.