“O Chamado do Relógio da Vida e o Valor do Tempo” novo livro de Wesley Poison

O cantor, compositor, desenhista e poeta Wesley Poison está com tudo pronto para o lançamento de “O Chamado do Relógio da Vida e o Valor do Tempo”.

O livro é uma viagem pelas “eras” da vida do autor, um relato das experiências vividas e observadas ao seu redor. Cada momento é apresentado em sua mais honesta dualidade, revelando a escuridão e a luz da alma.

“Falo sobre navegar pelos estágios da vida e buscar a consciência de que, em cada momento presente, estou vivo, arriscando tudo. Sou eu falando comigo mesmo, lembrando-me de viver no presente, fiel aos meus sonhos e possibilidades”, conta Wesley.

Na obra, os poemas ganham forma ao redor de temas como aspirações, medos, ambições, saúde mental, vida, morte e a ambivalência da condição humana na curta jornada cronológica na Terra.

Do Reino Unido para o mundo, “O Chamado do Relógio da Vida e o Valor do Tempo” será lançado em português (Brasil) e inglês (Europa).

“Originalmente a maioria dos poemas foram escritos em português e depois eu traduzi, o que também foi praticamente um trabalho de reescrita pois eu tive de parafrasear os versos e acrescentar novas palavras a modo que rimassem, sem tirar o sentido da versão em português”, diz o autor, que atualmente mora na Escócia.

O livro é uma produção independente. A pré-venda já está aberta no Instagram: @wesleypoison e @em.equacao.poetica, garanta já seu exemplar!