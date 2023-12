O Centro de São Paulo recebe show gratuito de Pedro Altério

A programação de Natal do Pátio Metrô São Bento terá uma diversidade de atrações culturais para as festas de fim de ano. Dentre os destaques, o Pátio receberá o show de Pedro Altério, realizado pelo Sesc Florêncio de Abreu.

No dia 9 de dezembro, o integrante do 5 a Seco, apresentará o seu primeiro álbum. Depois de uma carreira consolidada ao lado da banda, o compositor paulista se dedicou ao trabalho solo, que agora entra em turnê pelo país com uma apresentação de voz e violão.

Lançado em fevereiro de 2023, o seu mais novo trabalho, chamado “De Cara Limpa”, inaugura a jornada individual de Pedro. O show acontece neste sábado (9), no Espaço Ifigênia do Pátio Metrô São Bento, das 16h às 17h. Vale ressaltar que as entradas são gratuitas, mas estão sujeitas à lotação.

Serviço:

Pedro Altério apresenta “De Cara Limpa” — dia 09/12, das 16h às 17h

Realização: Sesc Florêncio de Abreu

Apoio: Pátio Metrô São Bento

Local: Pátio Metrô São Bento, no Espaço Ifigênia (dentro da estação São Bento do metrô)

Valor: Gratuito — Sujeito a lotação