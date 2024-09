“O Brasil me acolheu”: Ana Petkovic, filha de ídolo do Flamengo, tira cidadania brasileira

A cantora e filha de Dejan Petkovic, um dos maiores astros do Flamengo, Ana Petkovic, acaba de se tornar oficialmente brasileira.

Nascida em Madri, Ana veio ao Brasil muito pequena e acompanhou a carreira de sucesso do pai enquanto crescia e se apaixonava pelo país, paixão essa, que fez questão de trazer em suas novas músicas no EP “Lâmia”.

“Desde cedo, o Brasil me acolheu com uma paixão que só quem vive entende. Cresci vendo meu pai ovacionado nos estádios, e foi nessa energia que me apaixonei pela cultura e pela música brasileira”.

“Foi um processo muito burocrático para emitir minhas novas documentações, mas agora eu sou oficialmente brasileira e posso garantir que vou reverter toda essa felicidade que estou vivendo para meus fãs nos meus novos lançamentos, eu quero levar a cultura brasileira para outros países e mostrar o que tem de melhor por aqui”, conta Ana.

Ícone Pop do país que adotou

Ana Petkovic, de 27 anos, nasceu em Madri, mas cresceu no Rio de Janeiro e adotou o Brasil como seu país do coração. Canta e compõe em português, inglês, espanhol e sérvio, além de tocar piano e guitarra.

Lançou seu primeiro álbum em 2017, focado em MPB. Agora, com o alter ego “Lâmia”, apresenta um lado mais sensual e empoderado de sua música em seu novo trabalho.