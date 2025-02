O Brasil é futebol e transforma vidas através dele

De acordo com o Diagnóstico Nacional do Esporte (Diesporte), o futebol é o esporte mais praticado no Brasil, chegando a 59,8% da população. Sendo um dos elementos centrais da cultura brasileira, foi introduzido no país no final do século XIX. Sua popularização aconteceu de forma rápida e profunda, se tornando um símbolo de identidade nacional, com o famoso título de “país do futebol”.

Mais do que um jogo ou competição, o futebol está presente em diversos setores culturais, como a música, arte, linguagem, literatura, cinema e até mesmo o comportamento dos brasileiros. Competições nos gramados são verdadeiros eventos nacionais, isso é indiscutível. Independente de idade ou classe social, todos se unem nesse momento, sendo um misto de lazer, felicidade e ansiedade pelo resultado do jogo.

Contudo, para os jovens de periferia, o esporte significa mais do que lazer, é uma oportunidade de mudar de vida, se tornando um dos caminhos mais almejados para a ascensão dessas crianças. Muitos talentos vieram da favela, ingressando no mundo dos profissionais do futebol. Com isso, transformam não só a sua própria vida, mas também de sua família e, em alguns casos, até de sua comunidade.

Ewerthon Henrique, ex-jogador de futebol, veio da Zona Norte de São Paulo e iniciou sua carreira aos 4 anos, chegando a alcançar até times internacionais, como o famoso Borussia Dortmund. “O futebol não me deu apenas uma profissão, mas um propósito. Ele me ensinou disciplina, resiliência e me abriu portas que eu jamais imaginaria”, afirma o ex-atacante.

O futebol segue sendo uma paixão nacional e uma ferramenta de transformação social. Das peladas de rua aos grandes torneios internacionais, o esporte continua inspirando crianças, jovens e adultos, provando que, no Brasil, o futebol não é apenas um jogo, é parte de quem somos.

Sobre Ewerthon:

Ewerthon Henrique, ex-jogador de futebol, teve uma carreira de destaque em clubes como Corinthians e Borussia Dortmund. Hoje, transforma sua paixão pelo esporte na Ewerthon Academy, um projeto que visa inspirar e educar jovens atletas através do futebol, promovendo valores como ética e disciplina. Além de empresário, é um pai dedicado e se empenha em fazer a diferença tanto nos negócios quanto na formação de novos talentos.