O Boticário reinaugura segunda maior loja do Brasil

O Boticário, a marca de beleza mais amada pelos paulistas¹, anuncia a reinauguração da sua maior loja física na cidade de São Paulo, localizada na zona norte da cidade. O espaço, que nasceu junto ao primeiro shopping da região – Shopping Center Norte – completa 40 anos e como presente para o público, passou por uma revitalização a fim de oferecer uma nova experiência de compra para os consumidores.

Distribuída em 97m², a arquitetura da loja é inspirada em uma botica, remetendo ao início da história da marca e visa oferecer uma jornada de compra intuitiva e acolhedora. Além disso, o espaço conta com experimentação de produtos e serviços exclusivos, como: Studio Make B, Rotina Botik, Gift Station, Perfumaria Alchemists e Linha Privée.

O modelo de loja faz parte de um novo momento de Boticário, que busca padronizar e priorizar as experiências em loja dos consumidores. “Estamos muito felizes em contar nossa história junto ao Shopping Center Norte. Durante esses 40 anos, pudemos participar de diferentes histórias e criamos um laço com os consumidores da zona norte. A reinauguração do espaço é uma forma de agradecimento ao nosso público e faz parte de um movimento relevante para o Grupo Novaera”, comenta Patrick Aron, franqueado do Grupo Boticário – Franquia NovaEra.

A loja fica localizada no Shopping Center Norte – Av. Otto Baumgart, 245 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02049-000 – Piso térreo, loja 228.