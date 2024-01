O Boticário promove ativações gratuitas e experimentação de produtos no Verão Paulista

Com a chegada do verão, o litoral e o interior se tornam os destinos ideais para descansar e aproveitar as férias. Esse ano, O Boticário a marca de beleza mais amada pelos paulistas*, estará presente com ativações gratuitas na Arena de Verão, localizada na praia do Gonzaga, em Santos. O público poderá aproveitar todas as atrações, que são gratuitas, até o dia 04/02.

A Arena de Verão conta com mais de 13 atrações para toda a família, como arvorismo, cinema 180º, área kids, parede de escalada e muito mais. Pensando em deixar esse momento ainda mais divertido, O Boticário preparou um espaço exclusivo dentro da Arena, o Espaço Boti, que conta com câmera 360º, serviço de penteados e muito mais.

A marca também estará presente em outras três praias, sendo: Praia de Pitangueira, no Guarujá, Juquehy e Maresias, com ações volantes, experimentação de produtos e brindes. Já em Olímpia, no Thermas dos Laranjais, a marca levará a experiência da Bike Boti, que também conta com experimentação de produtos e distribuição de brindes, fazendo o cadastro no Clube Viva.

Chegou a hora de aproveitar a estação mais quente do ano!

Serviço: Arena de Verão Santos

Local: Praia do Gonzaga, Canal 3 – Santos/SP

Data: 12/01 a 04/02

Horário: 10h às 17h

Ativação: Espaço exclusivo dentro da Arena, o Espaço Boti, que conta com câmera 360º, experimentação de produtos, distribuição de brindes gratuitos e serviço de penteados.

Serviço: Boti Verão Guarujá

Local: Praia de Pitangueiras

Datas: 19, 20, 21/01 e 23 a 28/01

Ativação: Ação volante na praia com experimentação de Boti܂Sun, distribuição de PRM de Boti܂Sun e óculos de sol personalizados.

Serviço: Boti Verão São Sebastião

Local: Praia de Juquehy, Centro e Maresias

Datas: 19, 20, 21/01 e 23 a 28/01

Ativação: Ação volante na praia com experimentação de Boti܂Sun e distribuição de PRM de Boti܂Sun, óculos de sol personalizados e vouchers.

Serviço: Boti Verão Olímpia

Local: Thermas dos Laranjais

Datas: 19, 20, 21/01 e 23 a 28/01

Ativação: Bike com produtos, experimentação de Boti܂Sun e distribuição de brindes.