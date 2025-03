O Bloco da Pabllo: a celebração da diversidade no carnaval de São Paulo

O carnaval paulistano deste ano foi marcado por uma das grandes atrações do evento: o Bloco da Pabllo. Na segunda-feira de carnaval, dia 3, a drag queen Pabllo Vittar e suas convidadas trouxeram alegria e emoção ao público, especialmente ao segmento LGBTQIAPN+, que se entregou ao clima festivo e vibrante da folia.

Antes da apresentação de Pabllo, a dupla Irmãs de Pau subiu ao trio elétrico, animando os foliões com uma performance enérgica que elevou a atmosfera do evento. Durante sua apresentação, questionaram a plateia: “Quem gosta de travesti aí?”, recebendo como resposta gritos entusiasmados e aplausos, acompanhados pelo som característico dos leques coloridos que celebravam as cores da bandeira LGBTQIAPN+.

Em um apelo à conscientização, as artistas lembraram o público sobre a importância da saúde sexual, ressaltando a necessidade do uso combinado de métodos preventivos como PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) e PEP (pós-exposição). “A gente tem PrEP, a gente tem PEP, mas se cuidem!”, enfatizaram, promovendo um importante discurso sobre segurança e autocuidado.

Por volta das 14h, foi a vez de Pabllo Vittar assumir o comando do trio. No entanto, alguns foliões que estavam mais distantes da corda expressaram dificuldade em ouvir as músicas durante a apresentação. O problema de sonorização persistiu até o término do cortejo, que ocorreu por volta das 16h30.

Apesar das dificuldades auditivas para alguns, os fãs demonstraram seu amor pelas canções da artista. Mesmo com a voz de Pabllo um tanto distante, os foliões se uniram em um coro ensaiado, cantando alto hits consagrados como “Bandida” e “K.O.”. Em especial, a canção “Amor de Que”, que já havia sido um marco no carnaval LGBTQIAPN+ em anos anteriores, continuou sendo um dos maiores sucessos do dia, levando grupos de amigos a recriar as coreografias vistas no clipe.

O repertório ainda contou com outras faixas marcantes como “Flash Pose”, uma colaboração entre Pabllo e Charli XCX, além de “São Amores”, ambas provocando reações calorosas entre os foliões. A romântica “Disk Me” destacou-se como a música que mais inspirou demonstrações de afeto entre os presentes; enquanto uns trocavam beijos apaixonados, outros entoavam emocionados os versos da canção.

Após a metade do percurso do bloco, a cantora iraniana Sevdaliza fez uma participação especial ao lado de Pabllo. A apresentação de “Alibi” reacendeu a animação entre os foliões, muitos dos quais não hesitaram em reproduzir as coreografias que tornaram essa parceria famosa no ano anterior.

Ao final do desfile, próximo a uma das saídas do Parque do Ibirapuera, os participantes elogiaram tanto o repertório quanto a energia contagiante das performances apresentadas. O Bloco da Pabllo não apenas celebrou a diversidade durante o carnaval, mas também reforçou mensagens importantes sobre amor e respeito.