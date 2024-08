Sesc São Caetano apresenta O Black Power de Akin

No dia 7 de setembro, o Sesc São Caetano apresenta o espetáculo “O Black Power de Akin”, baseado no livro homônimo de Kiusam de Oliveira. Com uma narrativa poderosa e tocante, o espetáculo conta a história de Akin, um menino negro de 12 anos que enfrenta práticas racistas em seu cotidiano escolar. Para resgatar sua autoestima, Akin recebe a ajuda de seu avô amoroso, Seu Dito Pereira, e de seus dois irmãos mais novos, Femi e Kaiyn. Juntos, eles mostram que o amor e a força da ancestralidade são essenciais para a construção de uma identidade fortalecida.

A partir das 16h30, o público será convidado a mergulhar nessa história, onde Seu Dito Pereira revela um tesouro de família que tem o poder de empoderar Akin e transformar seu olhar sobre si mesmo e sobre o mundo. O espetáculo é uma oportunidade única de refletir sobre a importância do respeito, do amor-próprio e do empoderamento na vida de crianças e jovens.

Ingressos disponíveis para venda pela rede Sesc.

Kiusam de Oliveira

Kiusam de Oliveira, conhecida nacional e internacionalmente por suas obras que abordam questões étnico-raciais e diversidade de gênero, é a escritora, diretora geral, roteirista e contadora de histórias do espetáculo. Pedagoga, doutora em educação e mestre em psicologia pela USP, Kiusam é uma referência na literatura infantil e juvenil negro-brasileira. Suas obras têm sido premiadas, como “O mundo no black power de Tayó”, que recebeu o Prêmio ProAC Cultura Negra 2012 e foi considerado pela ONU um dos dez livros mais importantes do mundo na categoria Direitos Humanos.

VEJA TAMBÉM

Música

Márcio Araújo

Remelexo

Dia 14/9, sábado, das 16h30 às 17h30

Márcio Araújo lança o show “Remelexo”, um espetáculo interativo e dançante para crianças e adultos, onde todos podem cantar, dançar e brincar juntos. Com músicas que incluem coreografias e brincadeiras, o show busca criar memórias felizes e proporcionar um tempo de qualidade em família, longe das telas.

Teatro

Ladeira das Crianças

Com Rosas Periféricas

Dia 21/9, sábado, das 16h30 às 17h30

As histórias de crianças periféricas, com sonhos e desejos únicos, ganham vida no “Bonde da Ladeira”, onde o ritmo do funk embala suas aventuras e aspirações, mostrando que todos compartilham uma infância cheia de imaginação, mesmo na periferia.

Circo

Sobre a Pele dos Pêssegos

com a palhaça Olga

Dia 28/9, sábado, das 16h30 às 17h30

Como será o dia comum de uma palhaça? Olhando de pertinho a rotina de Olga, percebemos seu jeito excêntrico e musical de realizar os mais simples afazeres domésticos. Uma camada sutil reveste seu dia a dia: lúdica e delicada… Como a pele dos pêssegos.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 7 de setembro

Horário: 16h30

Veja também: 14, 21 e 28 de setembro

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia) / R$12,00 (credencial plena) / crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800