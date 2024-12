‘O Black Power de Akin’ ganha temporada no teatro do Sesc Ipiranga 

De 05/01 a 09/02, domingos e feriado às 11h, o teatro do Sesc Ipiranga será palco para a temporada do espetáculo infantil O Black Power de Akin. A peça de Kiusam de Oliveira éinspirada no livro homônimo da autora e narra a história de Akin, um menino negro de 12 anos, que conta com a ajuda do avô e seus dois irmãos mais novos para resgatar a sua autoestima, perdida por atitudes preconceituosas reproduzidas pelas crianças em seu cotidiano escolar.

Inspirado no livro O Black Power de Akin, o espetáculo de afro-narração tem a direção, roteiro e coreografias assinados pela autora e vem carregado de diversas linguagens que se cruzam ao mesmo tempo: canto, música, toque, percussão e dança, que contribuem para apoiar os espectadores na travessia da história.

Kiusam narra este conto com as participações de Ananza Macedo (atuação, voz e percussão), Gê de Lima (atuação, voz, percussão e letras musicais) e William Paiva (voz, piano e direção musical). Num cerzir delicado, a trama desvela a saga do garotinho que sofre na escola com a violência e rejeição de seus colegas, passando a esconder seus cabelos crespos. Até que seu avô Dito Pereira apresenta um artefato preservado pela família há séculos. Só assim, Akin volta a se amar.

Sinopse:

Baseado no livro de Kiusam Oliveira O Black Power de Akin, o espetáculo de afro-narração conta a história de Akin, um menino de 12 anos que tenta se impor bravamente aos ataques preconceituosos de seus colegas de classe, escondendo seus cabelos crespos em um boné. Quando o avô Seu Dito Pereira descobre os ataques sofridos pelo neto, revela um artefato preservado pela família há séculos e ensina Akin a preparar uma das tecnologias africanas para fortalecer a autoestima do neto a partir da valorização de sua coroa, seus cabelos crespos.

Ficha técnica:

Direção Geral, Escritora, Roterista e Contadora de História: Kiusam de Oliveira

Cantora e Atriz: Danuza Novaes

Cantor e Ator: Gê de Lima

Direção Musical e pianista: William Paiva

Desenho de luz/operação: Eduardo Salino

LABSOM – desenho de som/operação: Kleber Marques e Julia Mauro

Fotógrafa: Jô Bittencourt

Figurinos: Dyewá Rosa e Hamilton de Paula

Produção executiva: Antonio Franco | AF Produções Culturais

Assistente de Produção: Eliana Peixoto

Serviço:

Teatro | O Black Power de Akin

Com Kiusam de Oliveira, Danuza Novaes, Gê de Lima e William Paiva

De 5/01 a 9/2, domingos e feriado, às 11h.

Teatro. Livre.

Duração: 60 minutos

Sessão com tradução em LIBRAS no dia 02/02

Ingressos: disponíveis no portal ou pessoalmente nas unidades do Sesc São Paulo. Valores: R$40,00 (inteira), R$20,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$12,00 (credencial plena) e gratuito para crianças de até 12 anos.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000