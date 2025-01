‘O Auto da Compadecida 2’ ultrapassa 2 milhões de espectadores no Brasil

“O Auto da Compadecida 2″ ultrapassou 2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros em menos de duas semanas. O filme já arrecadou R$ 44 milhões, segundo o Filme B Box Office Brasil, e manteve a liderança das bilheterias nacionais pelo segundo final de semana consecutivo.

O longa com a continuação das histórias de João Grilo e Chicó também obteve a maior bilheteria de lançamento de um filme brasileiro desde o início da pandemia de Covid-19.

Continuação do filme de 2000, que por sua vez reformulava uma minissérie para o formato de longa-metragem, “O Auto da Compadecida 2” é protagonizado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello. O elenco conta ainda com Virginia Cavendish, Humberto Martins e Eduardo Sterblitch, além de Taís Araujo no papel da Compadecida.