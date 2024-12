“O Auto da Compadecida 2” quebra recordes nas bilheteiras

O cinema brasileiro celebra um marco significativo com o lançamento de “O Auto da Compadecida 2”, que estreou em 25 de dezembro e rapidamente se tornou um fenômeno nas bilheteiras. O longa, que é uma sequência do clássico de 2000, atraiu mais de 173 mil espectadores nas salas de cinema, resultando em uma arrecadação impressionante de R$ 4 milhões apenas em sua primeira semana.

Maior estreia do cinema nacional

Este sucesso não apenas destaca o apelo contínuo das produções nacionais, mas também posiciona o filme como a maior estreia do cinema brasileiro até o momento. Em comparação, o longa “Ainda Estou Aqui”, que representa o Brasil na disputa pelo Oscar, teve uma abertura modesta em 7 de novembro, arrecadando R$ 1,1 milhão e atraindo um público de cerca de 50 mil pessoas.

Sucesso nas bilheteiras

Com essa performance, “O Auto da Compadecida 2” não só superou as expectativas do mercado cinematográfico nacional, como também estabeleceu novos padrões para estreias futuras. O filme promete continuar a atrair audiências e gerar discussões sobre a importância do cinema brasileiro no cenário internacional.