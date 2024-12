O Auto da Compadecida 2 estreia nesta quarta-feira no cinema do Atrium Shopping

Falta pouco para que os fãs de uma das maiores duplas do cinema nacional, Chicó e João Grilo, possam reencontrar seus personagens favoritos nas telonas. O Cinemark do Atrium Shopping, em Santo André, conhecido por proporcionar a melhor experiência da região do ABC, abre as portas para a tão aguardada estreia de “O Auto da Compadecida 2” nesta quarta-feira, dia 25 de dezembro. Com pré-venda de ingressos já disponível pelo site e aplicativo do Cinemark, os espectadores podem garantir os melhores lugares para acompanhar a nova aventura da icônica dupla.

Na sequência do clássico, João Grilo retorna à pequena Taperoá após 20 anos de ausência para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz.

Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

