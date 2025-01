O ano de 2025 testará a resiliência do Governo Lula

Em 2024, o governo Lula conquistou avanços importantes, como a retomada de programas sociais e a aprovação de medidas fiscais que ajudaram a equilibrar parcialmente as contas públicas. No entanto, enfrentou críticas pela demora em implementar reformas estruturais e pela dificuldade em controlar a inflação, que impactou o poder de compra da população. As tensões com o Congresso Nacional também marcaram o período, dificultando ainda mais a articulação política.

O ano de 2025 promete ser um período repleto de dificuldades para o Brasil, especialmente para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diversos fatores, tanto internos quanto externos, levantam preocupações sobre a estabilidade política e econômica do país.

No cenário internacional, o Brasil enfrenta uma conjuntura desfavorável com dois de seus principais parceiros comerciais, os Estados Unidos e a Argentina. Atualmente, ambos os países são governados por líderes que não compartilham da mesma visão política que Lula e, em muitos casos, demonstram resistência ao diálogo. A recente aproximação entre Donald Trump e Javier Milei sinaliza um endurecimento das relações comerciais que poderá afetar negativamente os interesses brasileiros.

Conflitos no Congresso ameaçam a governabilidade

Internamente, o ambiente político também é desafiador. O Congresso Nacional, conhecido por sua dinâmica muitas vezes conflituosa, se prepara para um ano intenso, impulsionado por um sentimento de vingança contra o Executivo. Após a aprovação de um pacote fiscal limitado em troca de emendas liberadas por Lula — algumas das quais haviam sido anteriormente bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) — as tensões entre os poderes prometem se intensificar. As expectativas são de que essa dinâmica resulte em uma pressão significativa sobre o governo, dificultando a governabilidade.

Além disso, Lula se vê diante da necessidade premente de reconquistar a popularidade perdida e consolidar uma imagem positiva que favoreça sua candidatura à reeleição em 2026. Essa pressão poderá levá-lo a adotar medidas populares que nem sempre correspondem às reais necessidades do país em um momento tão delicado.

O desafio de equilibrar popularidade e gestão responsável

As dificuldades econômicas previstas para o final de 2024 já dão sinais claros de um cenário turbulento à frente. Para que o Brasil consiga atravessar esses desafios sem sucumbir à incerteza em 2025, é essencial que haja uma abordagem responsável e uma busca por harmonia nas relações políticas e institucionais.

Apenas com essas condições será possível evitar que o país enfrente crises profundas que comprometam seu futuro.