Ô abre alas que o Villa Folia vai passar no Shopping VillaLobos

A época mais animada do ano chegou e o Shopping VillaLobos apresenta o Villa Folia, com uma programação completa para o carnaval dos pequenos foliões e toda a família, inclusive os pets. Com entrada gratuita, o carnaval do Villa acontece nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, e traz música ao vivo, cortejo do bloquinho, oficinas infantis gratuitas, e desfile de fantasias.

“Sempre buscamos atrações completas para que toda a família se divirta no Villa. Por isso, na época mais animada do ano, organizamos um verdadeiro festival durante todo o carnaval”, comenta Manuela Dias, Gerente de Marketing do VillaLobos.

A programação acontece durante todo o feriado, das 14h às 18h, e a criançada poderá pular o Carnaval ao som de marchinhas e sucessos infantis acompanhando o bloquinho na área interna do shopping. A concentração do bloco, desfile de fantasias e oficinas serão sempre na Praça Central, no 1º Piso. Entre as oficinas estão confecção de abadás, máscaras, oficina de instrumentos e slime de carnaval. Exclusivamente no dia 10/02, o Bloco Fraldinha Molhada puxará as marchinhas mais divertidas.

O evento é 100% pet friendly e os aumigos de quatro patas também terão direito ao seu kit folião para cair na folia, que será distribuído pela Snakel, com petiscos surpresas.

Confira a programação completa do Villa Folia:

10/02 – Sábado

14h – Oficina de Abadá

16h – Desfile de fantasia

17h – Concentração do bloquinho

17h15 – Bloco do Villa

11/02 – Domingo

14h – Oficina de Instrumento

16h – Desfile de fantasia

17h – Concentração do bloquinho

17h15 – Bloco do Villa

12/02 – Segunda-feira

14h – Oficina de Máscara

16h – Desfile de fantasia

17h – Concentração do bloquinho

17h15 – Bloco do Villa

13/02 – Terça-feira

14h – Oficina de Slime de Carnaval

16h – Desfile de fantasia

17h – Concentração do bloquinho

17h15 – Bloco do Villa

SERVIÇO | VILLA FOLIA

Atração Gratuita

Quando: de 10 a 13 de fevereiro / Carnaval

Horários: das 14h às 18h;

Classificação Indicativa: Livre

Onde: Shopping VillaLobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo – SP 05477-000