NX Zero, no Rock in Rio, lava almas emo com nostalgia adolescente dos anos 2000

O NX Zero embalou uma legião de fãs nostálgicos da música emo do grupo que marcou os anos 2000 no Rock in Rio. A banda foi a última atração do palco Sunset, o segundo maior do festival, na noite deste sábado (14).

Foi também a que fez o show mais animado do dia até o horário –logo antes do headliner, a banda Imagine Dragons. A plateia era de perder de vista, e estava disposta a revirar as memórias da juventude embaladas pelo cancioneiro do grupo.

Dono de um rock confessional, que muitas vezes pode soar como autoajuda, o NX Zero foi o nome mais popular da música emo no Brasil. Despontou há cerca de 15 anos e emplacou diversos hits até chegar ao fim em 2017 e voltar para uma turnê de reunião no ano passado.

A chance única de ver uma banda que não está mais em atividade parece ter mexido com os ânimos dos fãs, mas não só. Di Ferrero, o vocalista, disse que o show no Rock in Rio marcava o fim de um ciclo –o fim da turnê– e chegou a conter as lágrimas no meio da apresentação.

No palco, o NX Zero surgiu como um rolo compressor. Emendou sucessos como “Só Rezo”, “Daqui pra Frente”, “Pela Última Vez” e “Onde Estiver” entremeadas em faixas menos conhecidas, entre elas “Bem ou Mal” e “Apenas um Olhar”, todas recebidas com euforia.

Puxou o freio de mão para um momento mais sereno, com “Cedo ou Tarde” e “Cartas pra Você”. O vocalista do Charlie Brown Jr. Chorão, morto em 2013, foi homenageado em um vídeo em que ele surge dando uma mensagem sobre aproveitar a vida enquanto há tempo.

Há bandas com obras que ficam mais relevante com o passar dos anos do que quando estavam em atividade. Não é o caso do NX Zero, que voltou para tocar em estádios e megafestivais com um apelo todo baseado na nostalgia –sua estética parece encravada de maneira indissociável num momento da história.

Se algumas letras hoje podem soar simples e até toscas, há beleza e verdade numa certa ingenuidade e insegurança juvenil. Na adolescência, é comum sentir tudo à flor da pele, incluindo o sofrimento de ser diferente do padrão de comportamento, ser rejeitado no amor ou não ter amigos.

A música do NX Zero é uma expressão dramática desses sentimentos, e no Rock in Rio dialogou diretamente com as emoções dos fãs. Era comum ver gente se esgoelando para cantar as letras, com a mão no peito ou levantadas para o alto.

Mas o show não foi baseado em sofrimento. Como a própria música do NX Zero, foi uma espécie de catarse de raiva roqueira em desabafo –mais um choro intenso que uma angústia latente.

Esse sentimento ficou evidente na reta final, com os maiores hits da banda –“Além de Mim” e “Razões e Emoções”. A plateia pulou como se fosse adolescente de novo, antes de deixar o palco de alma lavada.