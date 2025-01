Nuvem Gigante Chama Atenção no Interior de São Paulo

Na tarde da última sexta-feira (17), uma impressionante formação de nuvem foi avistada em várias cidades das regiões de Sorocaba e Itapetininga, em São Paulo. O fenômeno meteorológico atraiu a curiosidade dos moradores, que compartilharam imagens nas redes sociais.

Entre os municípios que registraram a presença dessa nuvem colossal estão Alambari, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Salto de Pirapora, Sarapuí, Piedade e Tatuí. As fotografias enviadas ao g1 revelam uma nuvem que se apresentava com um formato torcido e irregular, dominando o céu local.

O astrônomo Rodrigo Raffa, em entrevista ao g1, esclareceu que essa formação nuvem é tipicamente associada a ventos fortes que precedem tempestades. “Trata-se de nuvens do tipo stratocumulus ou cumulonimbus arcus, conhecidas como shelf clouds. Elas apresentam uma estrutura irregular e densamente carregada. O padrão em camadas ou arcos visível nas imagens resulta do movimento ascendente do ar quente e úmido, enquanto o ar frio desce”, detalhou Raffa.

Além disso, conforme informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, esse fenômeno também é classificado como uma “supercélula”, caracterizada por sua rotação interna semelhante à de um tornado. A supercélula é capaz de gerar ventos intensos, granizo e chuvas intensas e prolongadas, podendo durar várias horas.

Moradores como Sandra Leão, de Tatuí, e Daniel Cotrin, professor de Sarapuí, capturaram o fenômeno em suas câmeras, contribuindo para a documentação deste evento meteorológico inusitado.

“O fenômeno evidencia as dinâmicas atmosféricas complexas que podem ocorrer na região”, conclui Raffa.