Nutry fecha parceria com FUVEST para a segunda fase do vestibular

A Nutrimental, dona da marca Nutry, e a FUVEST – Fundação Universitária para o Vestibular – firmaram uma parceria para fornecer barrinhas nutritivas e saborosas aos candidatos que participarão da segunda fase do processo seletivo para os cursos da Universidade de São Paulo (USP). O objetivo é facilitar o acesso a uma opção alimentar de consumo apropriado às condições da prova.

A ação inédita reforça a presença da Nutry no estado de São Paulo e oferece nutrição e energia para os candidatos da FUVEST, responsável pela organização e realização do maior vestibular do Brasil. Durante os dois dias de prova (15 e 16 de dezembro), mais de 65 mil barrinhas Nutry serão distribuídas para mais de 30 mil estudantes nos 37 locais de prova em São Paulo (incluindo a capital, interior e litoral).

A nova linha Nutry NUTS será a protagonista dessa ação especial. Agora mais leves e crocantes e com três novos sabores – Cacau, Cranberry e Coco, além dos tradicionais Clássico e Sementes –, as barrinhas Nutry NUTS são feitas com castanhas, amendoim, amêndoas inteiras e outros ingredientes ricos em fibras, ômega 9 e baixo teor de sódio.

De acordo com Jocylene Wzorek, gerente de marketing da Nutrimental, além de oferecer sabor e saciedade, as Nutry NUTS são ideais para manter a energia durante momentos que exigem alta concentração, como as provas do vestibular da FUVEST.

“Optamos pela linha Nutry NUTS por ser uma opção prática e saudável para os vestibulandos, oferecendo não apenas sabor, mas também um suporte nutricional importante para esse momento de grande concentração e desafio”, afirma Wzorek.”

A embalagem, também renovada, apresenta uma janela transparente que revela o produto, destacando o compromisso da Nutry com a transparência e qualidade.

“A FUVEST zela pela igualdade de condições dos candidatos e concordou em distribuir as barrinhas ofertadas pela empresa para garantir acesso a itens alimentícios. Esperamos, com isso, contribuir para o bem-estar dos vestibulandos”, assinala Gustavo Monaco, diretor executivo da FUVEST. “Todos encontrarão sobre suas mesas, em ambos os dias de prova, uma barrinha de alimentação. No entanto, é importante salientar que eles podem, e devem, levar itens de alimentação e hidratação de sua preferência.”

Para o gerente de comunicação da Nutrimental, Ricardo Schrappe, a ação vai além de nutrição e apoio aos estudantes. A parceria com a FUVEST é ideal para estreitar laços com os jovens e reforçar o conceito “Me Leva”, que destaca os principais diferenciais das barras Nutry, como a praticidade de se poder contar com um snack saboroso e nutritivo em qualquer situação, em qualquer lugar.

A ação também representa uma oportunidade de apresentar os produtos Nutry para um público que ainda não está totalmente familiarizado com opções como as barrinhas NUTS. A marca, conhecida por acompanhar atletas, trabalhadores e estudantes em suas jornadas, foca em oferecer produtos práticos, saborosos e nutricionalmente equilibrados.

“Por meio dessa parceria, queremos demonstrar nosso apoio aos vestibulandos, que são pessoas com objetivos claros e que, assim como nós, estão em constante busca pelo seu melhor. É isso que nos conecta com esse público e faz com que nos sintamos parte dessa jornada”, comenta Schrappe.

A campanha “Me Leva”, adaptada para os vestibulandos, será destacada nos flyers distribuídos para os candidatos e que contém a mensagem: “Seja qual for o curso dos seus sonhos, a Nutry vai com você”.

A parceria entre Nutry e FUVEST fluiu com muita sinergia entre as partes interessadas. A instituição reconheceu a qualidade do produto oferecido pela Nutry e sua afinidade com os vestibulandos.

“A FUVEST é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, que realiza anualmente o maior vestibular do Brasil para os diversos cursos da USP. São Paulo é um mercado estratégico para a Nutry e a degustação de barras Nuts, por exemplo, é uma forma de criar essa demanda por outros produtos que não apenas as barras de cereais”, complementa Schrappe.

A parceria não envolve qualquer tipo de benefício ou aporte financeiro, mas promove o caráter “ganha-ganha” da ação: o benefício para os candidatos, o serviço estendido prestado pela FUVEST e, claro, a oportunidade para a Nutry de promover a degustação de seus produtos.

“Trabalhamos ao lado da FUVEST para garantir que essa parceria seja positiva para todas as partes envolvidas. Acreditamos que a distribuição das barrinhas não só oferece uma opção de alimentação saudável, mas também reforça a imagem da Nutry como uma marca que acompanha os estudantes em momentos importantes da sua vida”, conclui Ricardo Schrappe.

Com 30 anos de história, a Nutry é a pioneira no segmento de barras de cereais no Brasil e segue sendo líder de vendas e lembrança de marca. Além das tradicionais barras de cereais, a Nutry oferece uma ampla gama de produtos, como barras de NUTS, barras de frutas e barras de proteínas, sempre com foco em sabor, praticidade e nutrição.

Essa parceria com a FUVEST reforça o compromisso da marca em estar presente em momentos chave da vida dos jovens e ajudá-los a alcançar seus objetivos. Mais detalhes sobre a linha Nutry NUTS podem ser encontrados em https://nutry.com.br/.

Sobre a Nutrimental

Com 56 anos de atuação, a Nutrimental é uma empresa nacional de alimentos que mantém a nutrição como essência, investindo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia alimentar para ofertar ao mercado produtos saudáveis e práticos, respeitando e valorizando a vida e os seres humanos.

Sua principal marca, a Nutry, foi pioneira no desenvolvimento de barras de cereais e hoje tem um amplo portfólio de snacks para todos os momentos de consumo. Com duas fábricas, localizadas em São José dos Pinhais, no Paraná, e em Arceburgo, Minas Gerais, a empresa atua também nos segmentos de Food Service, Food Ingredients e Exportação, tendo produtos comercializados em cerca de 30 países da África, América Latina e Caribe.