Nutricionista explica 6 dicas de como aliar alimentação e desempenho físico

No mês em que se celebra o Dia do Atleta Profissional (10/02) e o Dia do Esportista (19/02), a importância da nutrição para o desempenho físico ganha destaque. Seja para atletas de alto rendimento ou para quem pratica esportes como hobby, a alimentação adequada é essencial para garantir energia, prevenir lesões e melhorar a recuperação pós-treino.

De acordo com a nutricionista Priscila Gontijo, coordenadora do Science Hub da Puravida, a nutrição equilibrada desempenha um papel fundamental não apenas no desempenho físico, mas também na recuperação e no bem-estar geral do esportista. Cada fase do treinamento – preparação, esforço e recuperação – exige cuidados específicos para atender às necessidades do corpo.

“Esportistas seguem uma dieta rica em nutrientes adequados relatam menor incidência de fadiga, mais disposição para treinos intensos e melhor capacidade de recuperação. Além disso, estratégias nutricionais bem planejadas podem contribuir para a redução do risco de lesões e inflamações”, exemplifica.

Confira as dicas práticas da especialista da Puravida para potencializar o desempenho esportivo com uma alimentação equilibrada e suplementação saudável:

1.Invista em alimentos ricos em carboidratos de qualidade

Priorize carboidratos complexos, como batata-doce, arroz integral, aveia e frutas. Esses alimentos garantem energia de forma sustentável e ajudam a evitar quedas de desempenho durante treinos e competições.

2. Consuma proteínas de alto valor biológico

Alimentos como ovos, peixes, frango, carne magra e leguminosas (feijão, grão-de-bico, lentilha) são essenciais para a recuperação muscular e a construção de tecidos. Inclua uma fonte de proteína em todas as refeições.

3. Hidrate-se adequadamente

A desidratação compromete o desempenho físico e mental. Certifique-se de consumir água ao longo do dia e, durante atividades intensas ou prolongadas, opte por bebidas isotônicas para repor eletrólitos perdidos no suor.

Use a suplementação como aliada

Segundo a especialista da Puravida, suplementos como whey protein, creatina e colágeno podem ser úteis para quem busca otimizar resultados, mas devem ser usados com orientação profissional. “A suplementação não substitui a alimentação, mas complementa necessidades específicas de cada atleta”, explica a nutricionista.

Inclua alimentos anti-inflamatórios na dieta

Cúrcuma, gengibre e azeite de oliva ajudam a combater processos inflamatórios, comuns em esportes de alto impacto. Esses alimentos também auxiliam na prevenção de lesões. Porém, é preciso tomar cuidado com o consumo exagerado desses alimentos, pois são fontes de gordura e podem trazer desconfortos intestinais.

Planeje refeições pós-treino estratégicas

Após o exercício, combine carboidratos e proteínas para otimizar a recuperação muscular. Um exemplo prático é um smoothie com banana, aveia e whey protein.