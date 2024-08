Nutricionista cita regras para aumentar a energia e disposição

Já avançamos pelo segundo semestre, entramos no mês de agosto e muita gente já está reclamando de cansaço e de falta de energia para encarar o resto do ano com o mesmo vigor que temos após o recesso das festas e férias de verão. Há quem já acorde cansado e há quem não encontre disposição sequer para enfrentar as tarefas diárias. Se isso está acontecendo com você, a resposta para a melhora pode estar no prato, nos hábitos diários e até mesmo na exposição ao sol.

O nutricionista funcional e responsável técnico da Growth Supplements, Diogo Cirico, explica que a falta de energia está frequentemente relacionada a uma insuficiência no consumo de nutrientes essenciais. “Dietas excessivamente restritivas, comuns em regimes de emagrecimento, podem levar a uma queda na capacidade motora. A ingestão inadequada de carboidratos, presentes em alimentos como pães, batatas, arroz, frutas, verduras e legumes, também pode resultar em baixa energia”, detalha.

Cirico explica que uma dieta saudável, composta por frutas, verduras, legumes, carnes magras, leite e derivados, e ovos, fornece ‘o combustível’ necessário para garantir as reservas de energia e disposição que o nosso corpo precisa para funcionar adequadamente. “Ela ampara o sistema imunológico, estimula o metabolismo e garante a produção hormonal adequada, refletindo em mais disposição e ausência de doenças.”

Se o combustível correto faz a máquina que é o corpo humano funcionar adequadamente, um combustível adulterado provoca problemas, tal como acontece nos carros, e pode contribuir para reduzir nossa disposição. “O consumo de alimentos ultraprocessados, frituras e ricos em açúcar produz agentes inflamatórios e substâncias tóxicas, como radicais livres, que desequilibram o metabolismo e podem levar a uma variedade de doenças”, detalha o especialista.

Coloque a cara no sol

A deficiência de vitaminas e minerais, como ferro e vitamina B, pode causar anemia, impactando a produção de energia e a capacidade de trabalho. Micronutrientes como zinco e vitamina D também desempenham papéis fundamentais na produção de energia. “A deficiência de zinco, encontrado principalmente em alimentos de origem animal, pode reduzir a produção de testosterona, afetando a capacidade de realizar trabalhos físicos e mentais. A vitamina D, produzida em maior quantidade com a exposição à luz solar, é vital para a função muscular e a capacidade de trabalho. A falta de exposição ao sol pode reduzir a disponibilidade desse nutriente, exigindo suplementação ou ajustes na dieta”, detalha o nutricionista.

Descanso é imprescindível

A falta de disposição, por outro lado, é frequentemente causada por fatores emocionais como depressão, ansiedade e estresse. Nesses casos, a ajuda de profissionais como psicólogos e psiquiatras é fundamental. Uma dica que vale tanto para quem quer melhorar a saúde mental quanto para quem está se sentindo cansado por causa da falta de nutrientes é o descanso. “Noites mal dormidas ou privação de sono podem gerar apatia e indisposição. Durante o sono e o descanso, recuperamos nosso corpo e nossos níveis de energia. Da mesma forma, atletas e desportistas que treinam intensamente sem descanso adequado também podem sofrer de indisposição. É essencial equilibrar a programação de treinos com períodos de descanso para evitar o desgaste físico e mental”, observa Cirico.

Diga adeus ao sedentarismo

O especialista explica que a prática de, pelo menos, 150 minutos semanais de exercícios físicos ajuda a prevenir a indisposição gerada pelo sedentarismo. “Incorporar exercícios regulares na rotina é uma forma eficaz de melhorar a disposição e a energia, assim como manter uma alimentação saudável, cuidar da saúde mental e dormir de forma adequada. Para ter mais vigor e energia, é preciso equilibrar a saúde física e mental”, completa o nutricionista.