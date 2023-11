NURIA & Os Querendodengo

Como parte da nova geração feminina da música e assumindo a frente de suas criações, NURIA representa o empoderamento feminino dentro do universo da música, idealizando, escrevendo, e cantando suas canções produzidas pela dupla de artistas Renato Lellis e Nuria, que se encontraram durante a vivência na Orquestra Jabaquara, uma Big Band “pop brazuca não convencional” criada e liderada pelo produtor Xuxa Levy, que teve participações de nomes como Marisa Orth, André Abujamra e Max de Castro.

A dupla, a fim de realizar processos coletivos e criativos na música, mergulhou na diversidade sonora dos ritmos brasileiros. Partem do pop para compor suas canções que passam por misturas entre Soul Music, Maracatu, Coco, Jazz, Hip Hop e elementos eletrônicos. Impulsionada por Renato, Nuria iniciou seus processos de composição e produção musical que agora constituem seu álbum de estreia, ‘Atemporal’, produzido de forma independente. O álbum tomou forma entre os anos de 2021 e 2023, e traz temas como: velocidade do mundo moderno, relacionamentos e afetos; impulso de voltar a si mesmo e o desejo de voltar a ocupar as ruas da cidade.

O álbum conta com a participação especial do rapper Kayode na faixa Atemporal, além de músicos como João Lenhari, Xuxa Levy, Juba Carvalho, Juliane Bellingeri, Grazie Pizani, entre outros. Mixado por João Milliet e masterizado por Leonardo Nakabayashi (Shina). NURIA e Os Querendodengo seguem em turnê com o show de lançamento do álbum Atemporal e planejam novos lançamentos para 2024.

Confira os clipes:

Uma Só Chance – Clipe AO VIVO

Deixa – (OFFICIAL CLIPE)

ATEMPORAL (álbum completo)