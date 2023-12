Nuria & Os Querendodengo faz show no Teatro Commune

NURIA estreia sua carreira solo com o lançamento do álbum Atemporal e apresenta pela primeira vez seu show no Teatro Commune. O projeto surgiu do encontro entre a artista e o produtor Renato Lellis resultando em 12 canções autorais compostas pela dupla.

O show apresenta as faixas do álbum, como Deixa, Olhar, Mami disse, Uma só chance, Vai bb, Pista Bompton e Obligation, além de versões como These Are The Songs (Tim Maia), Corre-Corre (Rita Lee) e Me Libertei (Toni Tornado), singelas homenagens a seus grandes ídolos da música brasileira. NURIA e Os Querendodengo é composta por Renato Lellis (bateria e voz), Pedro Dona (contrabaixo e backing vocal), Emerson Martins (guitarra e backing vocal) e NURIA vocal e performance.

Venha para esse encontro cheio de música. A classificação do evento é livre, aberta para qualquer pessoa.

NURIA – Show de Lançamento Atemporal

Data: 08.12 – sexta feira

Horário: Show – 20h

Classificação etária: LIVRE

Teatro Commune R. da Consolação, 1218 – Consolação, São Paulo – SP, 01302-001.

Evento presencial em Teatro Commune, São Paulo – SP

Ingressos

R$ 0,00

Ingresso

R$ 60,00 (+ R$ 6,00 taxa)

em até 12x R$ 6,83

Vendas até 08/12/2023

Ingresso (meia-entrada)

R$ 30,00 (+ R$ 3,00 taxa)

em até 6x R$ 6,19

Vendas até 08/12/2023

Entenda nossa taxa

https://www.sympla.com.br/evento/nuria-os-querendodengo/2241062