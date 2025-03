Nuno Campos assume o sub-20 do Flamengo em novo capítulo para a base Rubro-Negra

No final da noite de terça-feira, o Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Nuno Campos, um treinador português de 49 anos que anteriormente atuava como auxiliar técnico no Toluca, do México. A chegada de Campos à equipe sub-20 marca uma nova fase na gestão da base do clube carioca, que tem passado por significativas mudanças sob a liderança do diretor de futebol José Boto.

Nesta terça-feira à tarde, Campos realizou seu primeiro treino no Ninho do Urubu, acompanhado de seu assistente Gonçalo Cruz. O novo comandante da equipe já se prepara para sua estreia, que ocorrerá nesta sexta-feira contra o Vasco, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

A troca no comando do sub-20 rubro-negro representa uma transição estratégica, com Nuno Campos assumindo o lugar de Cleber dos Santos. Este último pode ser realocado para liderar a equipe sub-20 B, embora essa decisão ainda não tenha sido oficialmente confirmada. O sub-20 B consiste em jogadores mais jovens e participa de competições com menor destaque na categoria.

Nascido em Lisboa, Nuno Campos traz uma vasta experiência acumulada em sua carreira. Ele já atuou como treinador principal em clubes portugueses como Tondela e Santa Clara durante a temporada 2021-2022. No entanto, sua trajetória se destacou principalmente como auxiliar técnico em renomados clubes internacionais, incluindo Roma (Itália), Porto (Portugal), Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Toluca (México). Com isso, Campos se torna o sexto treinador português a assumir a equipe principal do Flamengo, sucedendo figuras históricas como Ernesto Santos, Cândido de Oliveira, Jorge Jesus, Paulo Sousa e Vitor Pereira.

As expectativas são altas para o novo treinador e sua equipe à medida que buscam implementar sua visão e filosofia de jogo na formação dos jovens talentos rubro-negros.