Nunes vota ao lado de Tarcísio e fala em ‘vitória da ordem, não da desordem’

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) registrou o voto no colégio Dom Duarte Leopoldo e Silva, na região do Socorro, zona sul de São Paulo (SP), na manhã deste domingo (27).

“A expectativa para hoje é boa. O palpite para o resultado é para que a vitória seja da ordem e não da desordem. Com uma rejeição tão alta [de Guilherme Boulos ] expectativa é que tenhamos uma vitória para continuarmos trabalhando por São Paulo, em parceria com o governo do estado”, afirmou o prefeito.



O prefeito foi acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), a primeira-dama Regina Carnevale Nunes, o secretário de governo Gilberto Kassab (PSD) e o candidato a vice-prefeito Coronel Mello Araújo.

No mais recente Datafolha, Nunes aparece como favorito, com 57% das intenções de voto. O psolista Guilherme Boulos tem 43%.

Na porta do colégio, um grupo de militantes com bandeiras a favor com candidato aguardavam o prefeito. Eles foram retirados do local acusados de praticar boca de urna.

Em entrevista aos jornalistas, Nunes apoiou a decisão do TRE – SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) de retirar as pessoas do local.

O governador e o prefeito seguem juntos para a seção eleitoral de Tarcísio, na região do Morumbi.

Nunes ainda acompanha o voto de Thomaz Covas, filho do falecido prefeito Bruno Covas, na Vila Progredir e depois Coronel Mello Araújo.