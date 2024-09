Nunes usa inserções para pedir pesquisa no Google sobre condenação de Marçal

Ricardo Nunes tem usado seu tempo de propaganda eleitoral no rádio para atacar Pablo Marçal (PRTB). Com o maior tempo entre todos os candidatos, ele veiculou inserções nas emissoras para pedir aos ouvintes que façam buscas no Google sobre denúncias contra o influencer.

Desde sexta, quando o horário eleitoral começou, as propagandas de Nunes sugeriram pesquisas com o nome de Marçal e o PCC. Nesta terça, um anúncio no rádio pedia para o eleitor buscar pelo nome do influencer e “áudio Polícia Federal”.

A propaganda se refere à reportagem do UOL com áudios dos grampos telefônicos da investigação da Polícia Federal que levou à prisão de Marçal em 2005. Ele foi condenado por participação em um esquema de fraudes bancárias em Goiás.

Já a propaganda que sugere a pesquisa sobre a ligação entre o candidato do PRTB e o PCC faz referência a uma série de vínculos de aliados do influencer e a facção criminosa.

A Folha revelou no início de agosto um áudio no qual Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, presidente da legenda de Marçal, disse manter vínculo com integrantes da organização criminosa.

Na gravação, o dirigente partidário afirmou que foi o responsável pela soltura de André do Rap, apontado como chefe do tráfico internacional de drogas dentro do PCC. Ele foi condenado, posto em liberdade por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e está foragido.