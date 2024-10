Nunes tem 44% contra 35% de Boulos em SP, aponta Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) aponta que Ricardo Nunes (MDB) tem 44% das intenções de voto no segundo turno da disputa para a Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos (PSOL) registra 35%.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas presencialmente de 20 a 22 de outubro e foi encomendado pela TV Globo. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral tem número SP-06257/2024.

De acordo com a pesquisa, 19% indicaram votar branco, nulo ou que não votaria. Indecisos 2% se disseram indecisos.

Na pesquisa estimulada, enquanto o levantamento da Quaest apresenta aos entrevistados os nomes dos candidatos e as opções “branco/nulo” e “não votaria”, o questionário da pesquisa Datafolha apresenta apenas os nomes dos candidatos (com revezamento entre o primeiro e o segundo a ser lido a cada entrevista).

A votação do segundo turno será neste domingo (27). Na semana passada, a pesquisa Quaest sobre o segundo turno da disputa para a Prefeitura de São Paulo apontou Nunes com 45% das intenções de voto e Boulos com 33%. Segundo aquele levantamento do instituto, 19% indicaram votar branco, nulo ou que não votariam. Outros 3% se disseram indecisos.