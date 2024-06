Nunes obtém aval do PP para oficializar ex-Rota indicado por Bolsonaro como vice

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) deu nesta segunda-feira (17) mais um passo na direção do anúncio de Ricardo Mello Araújo (PL), ex-oficial da Rota, como vice em sua chapa ao obter a anuência do PP para a composição.

O coronel da reserva foi indicado para o posto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e teve o endosso do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na semana passada, os quatro almoçaram na prefeitura para avançar na definição. Nunes afirmou que ainda faltava aparar as arestas com os demais partidos da coligação para anunciar o nome de Mello Araújo.

Como mostrou o Painel, o PP mantinha uma resistência ao nome do policial e cobiçava a vaga. Nesta segunda, Nunes se reuniu com o presidente do partido, Ciro Nogueira, que admitiu que aceitará a indicação de Tarcísio e Bolsonaro.

“Ficaríamos muito honrados se o vice fosse do nosso partido. Mas coloquei para o prefeito que nós estamos com ele em qualquer hipótese”, disse.

“Pela liderança do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio, a indicação tem que partir dos dois”, acrescentou, embora não tenha retirado os nomes que sugeriu a Nunes.

Questionado pela reportagem se apoiaria Mello Araújo para a vice, ele afirmou: “Se ela [indicação] vier a acontecer, contará com nosso apoio e entusiasmo”.

O presidente estadual da sigla, Maurício Neves, disse que o assunto já foi tratado com deputados do PP.

Nesta semana, Nunes participará ainda de um jantar com outros partidos da coligação e com o governador Tarcísio para tratar do tema.