Nunes diz que Bolsonaro reforça um pouco mais a reta final de sua campanha em SP

A agenda faz parte da estratégia de Nunes para a última semana antes do segundo turno. Segundo ele, o objetivo na reta final é “ter o maior contato possível com as pessoas, visitar as entidades, fazer o nosso corpo a corpo e governar”.

No carro de som, o vereador reeleito Rodrigo Goulart (PSD) ironizou o cancelamento de Boulos: “São Pedro pôs a chuva para botar a petralha para correr da zona sul”. Na calçada da praça, militantes e apoiadores tropeçavam em fios de energia soltos e apoiados em árvores.

Nunes, que colocou a participação no debate de sábado (19) na TV Record sob dúvida até o último dia, avaliou positivamente o evento no qual travou embates com Boulos.

“Achei que foi bom, acho que a gente pôde dar mais uma oportunidade para o eleitor ali perceber as propostas, mas acho que também algo que possibilitou bastante para o eleitor é ver o traço de perfil sobre a agressividade, sobre as técnicas. As pessoas não gostam muito daquela agressividade”, disse.

Nunes também falou sobre o jantar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), agendado para terça-feira.

“O Bolsonaro, como o líder nacional da direita, reforça um pouco mais esse apoio da direita à nossa candidatura. O governador Tarcísio vai estar junto. É mais uma das etapas da campanha da gente. Eu estive aqui, então a gente demonstra um pouco essa proximidade com o povo cristão, que é o que eu sou”.

Ele esteve no sábado em uma missa do Padre Marcelo Rossi no Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus, na zona sul, e neste domingo participa de dois cultos evangélicos, um na Igreja Pura Fé, na região central, e outro na Assembleia de Deus em Perus, zona norte.

Apesar dos eventos religiosos, Nunes negou que seja uma estratégia para atrair votos desse segmento.