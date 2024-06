Nunes, Boulos e Datena têm empate técnico em SP, aponta pesquisa

A primeira pesquisa Genial/Quaest sobre a sucessão eleitoral na capital paulista, divulgada nesta quinta-feira, 26, mostra o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) empatado tecnicamente com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Esta é a primeira vez que Datena, que tem 17% das intenções de voto, aparece dividindo a liderança com os outros dois pré-candidatos, se considerados levantamentos de outros institutos.

Dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, Datena está empatado com Nunes, que tem 22%, e com Boulos, que tem 21%, na pesquisa estimulada – quando o pesquisador apresenta os nomes para o participante. O jornalista lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB no último dia 13.

A Quaest realizou entrevistas presenciais com 1.002 eleitores paulistanos, entre os dias 22 e 25 de junho. O índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-08653/2024.

Atrás de Nunes, Boulos e Datena aparecem o coach Pablo Marçal (PRTB), com 10%, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que registrou 6%. Também pontuaram a economista Marina Helena (Novo) com 4%, e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3%. Os pré-candidatos João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) têm 1% cada.

Por mais que Datena apresente 17% das intenções de voto no levantamento estimulado, o apresentador de TV não pontuou na pesquisa espontânea – quando o eleitor fala o nome da sua preferência sem ter contato com a lista de pré-candidatos.

Neste formato, quem lidera é Boulos, com 10%. O deputado está empatado tecnicamente com Nunes, que tem 6%. Pablo Marçal foi lembrado por 3%, enquanto Tabata e Kataguiri registraram 1% cada. Os indecisos foram 72%.

Independência

Metade dos paulistanos (50%) ouvidos quer que o próximo prefeito seja independente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para 29%, por sua vez, é necessário que o eleito seja aliado do petista; outros 19% disseram ver com bons olhos uma proximidade com o ex-chefe do Executivo. Na disputa deste ano, Nunes tem apoio de Bolsonaro e Boulos, de Lula.

A Quaest também fez pesquisas de voto estimuladas com outros quatro cenários. Em um no qual Pablo Marçal não é candidato, Nunes tem 25%; Boulos, 23%; e Datena, 19%. Em outro sem Kataguiri, o prefeito registrou 24%; o deputado, 23%; o apresentador, 16%; e o coach, 11%.

Em um terceiro cenário que simula a ausência de Datena e de Pablo Marçal da disputa, Nunes abre uma vantagem maior sobre Boulos, mas ainda com empate técnico. O prefeito aparece com 28% o deputado do PSOL tem 24% e Tabata Amaral alcança 13%.

No quarto cenário, não há os nomes de Datena, Marçal e Tabata. Nele, Nunes aparece com 30%, enquanto Boulos tem 25%. Marina Helena chega aos dois dígitos, com 10%.

O atual prefeito tem vantagem sobre Boulos em um eventual segundo turno. Segundo a Quaest, Nunes larga com 46% das intenções de voto, ante 34% do deputado. Indecisos são 5% e 15% declararam que votariam branco, nulo ou não iriam votar. Em um cenário em que Nunes enfrentaria Pablo Marçal, o emedebista possui 48% das intenções de voto, ante 22% do coach.

É contra Datena que Nunes possui uma vantagem menor. Neste cenário, o prefeito tem 43% das preferências, enquanto o apresentador possui 34% das intenções de voto. Datena tem vantagem em uma disputa direta contra Boulos: 43% das intenções, enquanto o deputado é preferido por 35% dos eleitores paulistanos. Já em um cenário no qual Boulos enfrenta Marçal, o deputado do PSOL possui 41% das intenções, enquanto o coach tem 30%.

Datena é o mais rejeitado entre os eleitores de São Paulo. Segundo o levantamento, 51% dos paulistanos afirmaram que o conhecem e não votariam nele, enquanto 39% responderam que votariam. Boulos, por sua vez, é rejeitado por 41% dos eleitores. Outros 35% responderam que podem votar no deputado do PSOL. O atual prefeito é rejeitado por 38% dos paulistanos, enquanto 39% disseram poder escolher Nunes nas urnas.

Repercussão

Após a divulgação da pesquisa, na manhã de ontem, Datena afirmou que, desta vez, “não tem recuo”. O apresentador acumula desistências em disputas anteriores. Nunes e Boulos se disseram otimistas com seus resultados no levantamento. Tabata não quis comentar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.