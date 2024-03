Número de pessoas cadastradas para a profilaxia pré-exposição ao HIV na capital chega a 40 mil

Ao criar possibilidades de oferecer métodos de prevenção do contágio do HIV no cotidiano das pessoas, horários estendidos, locais de fácil mobilidade e atendimento, a Prefeitura de São Paulo registrou a marca de 40 mil pessoas cadastradas para uso da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) no município neste mês de março. A expansão do acesso à PrEP, que impede a infecção pelo vírus mesmo havendo exposição, tem sido determinante na constante redução de novas infecções e na busca pela eliminação do HIV na capital.

Desde a implementação da PrEP, a cidade de São Paulo tem a melhor cobertura do país e já registrou queda de 45% no número de novos casos de HIV nos últimos 6 anos.

A PrEP é gratuita e pode ser acessada por todas as pessoas com 15 anos ou mais na capital. Desde que foi disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a divulgação da estratégia como forma de se prevenir do HIV vem sendo ampliada na capital de forma sistêmica e integrada com as demais alternativas preventivas disponíveis no município. Ofertada em duas modalidades (diária e sob demanda, conforme aspectos como estilo de vida, preferências pessoais e procedimentos de hormonização).

Os esforços para expandir o acesso à prevenção incluem também a profilaxia pós-exposição (PEP), que deve ser iniciada em até 72h depois de uma possível exposição ao HIV, de preferência nas duas primeiras horas, e impede que o vírus infecte o organismo.

“Quando inserimos os serviços do SUS no cotidiano das pessoas, seja em locais de grande circulação ou por meio de serviços online, possibilitamos que elas tenham acesso facilitado à prevenção. Com isso, os resultados da expansão da PrEP são colhidos pela população de São Paulo, que encontra cada vez mais alternativas para se prevenir do HIV”, comenta Cristina Abbate, coordenadora de IST/Aids da SMS.

Toda a Rede Municipal Especializada (RME) em IST/Aids da cidade de São Paulo, que conta com 29 serviços de diferentes formatos e localizados em todas as regiões da capital, ofertam a PrEP. Ao todo, são 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs) e 10 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) convencionais, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, sem necessidade de agendamento, sendo um deles uma unidade de CTA itinerante, o CTA da Cidade, que funciona de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h, a cada final de semana em uma localidade distinta.

Para acesso às profilaxias, a rede especializada conta, ainda, com dois serviços inaugurados em 2023: o canal SPrEP – PrEP e PEP online e a Estação Prevenção – Jorge Beloqui. O serviço digital pode ser acessado todos os dias, inclusive em feriados e finais de semana, das 18h às 22h, por meio do app e-saúdeSP. A Estação Prevenção – Jorge Beloqui, por sua vez, funciona dentro da Estação República (Linha Vermelha do Metrô) de terça-feira a sábado, das 17h às 23h.

Além disso, o Projeto PrEP na Rua, que leva os serviços especializados para locais estratégicos e em horários alternativos, também contribui para a promoção do acesso às profilaxias. Atualmente, os cadastros realizados durante as ações em espaços abertos e de grande circulação totalizam cerca de 10% de todos os cadastros do município nos últimos seis anos.

Também há seis anos, a cidade de São Paulo registra queda consecutiva no número de novos casos de HIV. O último Boletim Epidemiológico divulgado pela Coordenadoria de IST/Aids sinaliza uma redução de 45% quando comparado o índice de 2023 (2.066 novos casos) com o índice de 2016 (3.761 novos casos). Na comparação com 2021, que teve 2.393 novos casos, a queda foi de 13,6%. Em 2017, 2018, 2019 e 2020, houve, respectivamente, 3.713, 3.285, 2.972 e 2.518 novas infecções por HIV na cidade.