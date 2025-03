Número de mulheres em TI cresce 4,6% em um ano, revela Serasa Experian

O número de mulheres na área de tecnologia no país cresceu 4,6% em relação ao ano passado, passando de 69,8 mil para 73 mil profissionais, segundo novo estudo da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Apesar desse avanço, a presença ainda é baixa e corresponde a apenas 0,08% da população feminina a partir de 18 anos, frente a 0,07% em 2024. O levantamento foi realizado em uma base de mais de 93,5 milhões de mulheres com o objetivo de entender o perfil das profissionais do setor. Em comparação ao público masculino, 0,34% trabalham com TI, conforme análise feita com 92,7 milhões de homens no país.

Mulheres na tecnologia são ótimas pagadoras

Outro dado revelado foi sobre o Score de Crédito das profissionais. Segundo o levantamento, quase 50% possuem Score entre 601 e 1000, indicando um excelente perfil de crédito, impactado pelo pagamento em dia das contas, o que aumenta as chances de conseguir crédito no mercado, além de melhores custos e condições para empréstimos e financiamentos. Já 29,7% estão na faixa de 401 a 600.

O estudo mostrou ainda que a maior parte das profissionais de TI recebe entre R$ 2 mil e R$ 4 mil mensais (38,4%), enquanto 13,5% têm uma renda superior a R$ 10 mil. Além disso, 52,2% pertencem à classe AB e 33,1% à classe C.

Sudeste lidera em número de mulheres na tecnologia

Em relação à distribuição geográfica, o estado de São Paulo concentra 31,5% das mulheres no setor, seguido pelo Rio de Janeiro (11,2%) e Minas Gerais (8,4%).

Atualmente, a Serasa Experian tem em seu quadro de colaboradores 44,4% de mulheres, sendo 38,9% em cargos de liderança e 27% atuando em TI. “O percentual de 0,08% de participação feminina reflete a disparidade e a necessidade urgente de promover a diversidade de gênero no segmento”, comenta Camila Souza.

A diretora de Data Platforms e Machine Learning Operations, Juliana Custódio, assumiu a área de engenharia de dados da Serasa Experian em janeiro de 2024, atraída pelo compromisso da empresa com inovação e diversidade. “Me sentir segura e reconhecer minha potência foi essencial para performar bem na minha carreira”, destaca.

Com mais de 4,6 mil funcionários no Brasil, a Serasa Experian é reconhecida como um excelente lugar para se trabalhar. Em 2024, recebeu o prêmio de “Melhor Empresa para se Estagiar”, além de figurar entre as “Melhores Empresas para o Talento Feminino” e ser certificada no Great Place to Work pelo quarto ano consecutivo.

A Serasa Experian também reforça seu compromisso com equidade de gênero por meio de associações e compromissos públicos, como o Movimento Mulher 360 e o Elas Lideram (ONU Mulheres), além de parcerias com iniciativas que buscam aumentar a presença feminina na tecnologia, como o PrograMaria.