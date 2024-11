Número de mortos em Gaza ultrapassa 44 mil

O recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza, sob administração do Hamas, revelou que o número de mortes na região ultrapassou 44 mil desde o início do conflito armado entre Israel e Hamas. As informações foram divulgadas na quinta-feira, 21 de setembro. A ofensiva militar israelense, que inclui bombardeios e incursões terrestres, é apontada como a principal causa dessas fatalidades.

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou que aproximadamente 70% das vítimas são mulheres e crianças. Até o momento, a ONU conseguiu verificar mais de 8 mil óbitos, confirmando que a maioria dos mortos pertencia a esse grupo demográfico. Por outro lado, o governo israelense afirma que cerca de 17 mil das mortes em Gaza correspondem a membros do Hamas e outros grupos armados.

Em um desenvolvimento paralelo, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra figuras-chave envolvidas no conflito. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi acusado de crimes de guerra, ao lado de Mohammed Deif, líder do Hamas, e Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa de Israel. Segundo o TPI, há evidências suficientes para acusar essas personalidades de ataques intencionais a alvos civis e outros crimes graves, incluindo “indução à fome como método de guerra” por parte de Israel e “exterminação de povo” por parte do Hamas.

Os mandados foram direcionados aos 124 países signatários do TPI, incluindo o Brasil. Esses países se comprometem a cumprir as determinações judiciais e deter qualquer um dos acusados que ingressarem em seus territórios. A situação continua a gerar intensa preocupação internacional, com organizações de direitos humanos pedindo uma solução pacífica e respeito às normas humanitárias globais.