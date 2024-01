Número de chips doados a refugiados quase triplica em SP

Em parceria com a Cruz Vermelha São Paulo (CVSP), a Surf Telecom, maior agregadora de MVNOs do Brasil, forneceu 2.483 chips de celular ao Restabelecimento de Laços Familiares (RLF) em 2023 – um aumento de 187% em comparação com 2022, ano de início da colaboração, quando a Surf entregou 926 chips.

O RLF é uma iniciativa que engloba uma série de atividades com o propósito de auxiliar migrantes e refugiados no processo de restabelecimento e manutenção do contato entre entes queridos, protegendo contra separações e desaparecimentos ocasionados por desastres, conflitos armados e migrações internacionais.

Somente em 2022, o estado de São Paulo registrou quase oito mil pedidos de refúgio, de acordo com a plataforma DataMigra, do Ministério da Justiça. Atuando em abrigos de São Paulo e Guarulhos, a iniciativa da Surf com o RLF atendeu, no ano passado, pessoas de mais de 20 nacionalidades, sendo os países mais recorrentes Angola (35,1%), Venezuela (18 %), Afeganistão (17,6%) e Haiti (11,3%).

A maioria dos migrantes e refugiados é formada por homens (55%), principalmente entre 30 e 49 anos. 93,5% dos que receberam chips pretendem usá-lo para contato familiar, enquanto 41,7% mantêm contato diário com seus familiares.

“O Brasil é um país que sempre recebeu de braços abertos todos os refugiados, e com essa parceria esperamos atenuar um pouco a situação de angústia e incerteza que se abate sobre essas pessoas separadas por uma grande distância, dando a elas a oportunidade de se reconectarem por meio do celular”, afirma Mauro Motoryn, diretor de Desenvolvimento da Surf Telecom.

De acordo com informações da parceria Surf-CVSP, 41,6% dos refugiados estão sozinhos no Brasil e 55,1% têm familiares em pelo menos um país, o dado destaca a importância de criar meios para a manutenção de laços com entes queridos separados por processos migratórios; Ainda segundo os dados, 83,9% do público mantêm contato com seus familiares por meio de aparelho celular próprio, sendo que 62% acessam a internet diariamente; 56% acessam a internet via dados móveis; e 58% possuem algum tipo de dificuldade em acessá-la.

A Cruz Vermelha São Paulo também considera expandir a atuação do RLF para outras regiões do estado, como explica Catherine Da Silva Castanheira, coordenadora do projeto. “Realizamos o mapeamento e monitoramento de comunidades de migrantes e refugiados no estado de São Paulo, com o intuito de compreender suas demandas e necessidades. Com o serviço de conectividade, queremos atingir o maior número de beneficiados, evitando cenários de separação e desaparecimento de pessoas ao redor do mundo.”