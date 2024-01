Nuggets quebram invencibilidade dos Celtics em casa em rodada eletrizante da NBA

O Boston Celtics conheceu a sua primeira derrota em casa na temporada da NBA em uma rodada eletrizante entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de sábado. Em um jogo parelho e emocionante, o líder da Conferência Leste caiu para o atual campeão, Denver Nuggets, no TD Garden, por 102 a 100, em um dia com vitória do Atlanta Hawks sobre o Miami Heat a três segundos do fim, e com LeBron James se tornando o sétimo jogador da história a acertar mais bolas de três. O dia ainda teve jogadas inspiradoras de Joel Embiid e LaMelo Ball.

Os Celtics vinham de 20 vitórias em casa, mas não foram páreos para os atuais campeões, em noite mágica da dupla: Nikola Jokic e Jamal Murray. O sérvio flertou com um triplo-duplo, mas terminou com 34 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Já o canadense foi o cestinha, com 35. Juntos foram responsáveis por 79 dos 102 pontos dos Nuggets.

O jogo foi eletrizante até o fim e por muito pouco não foi para a prorrogação. No fim do relógio, Jayson Tatum teve a bola do empate, mas acabou desperdiçando-a e não conseguiu impedir a primeira derrota dos Celtics no TD Garden.

Sobrou emoção também na vitória do Atlanta Hawks por 109 a 108 sobre o Miami Heat, fora de casa. A equipe mandante estava vencendo até três segundos do fim do relógio, quando Dejounte Murray acertou uma linda cesta de três para confirmar a virada, que deixa os Hawks na décima colocação da Conferência Leste, com 18 triunfos, contra 24 do Heat, em sétimo. Na liderança, os Celtics têm 32.

O dia também foi especial para LeBron James, que se tornou o sétimo jogador com mais bolas de três na história da NBA, superando Klay Thompson. No entanto, o Los Angeles Lakers sofreu nova derrota ao perder para o Brooklyn Nets por 130 a 112, apesar dos 24 pontos do astro e de 26 de Anthony Davis. Com isso, os Lakers ficaram apenas no décimo lugar da Conferência Oeste, com 21 vitórias. O Minnesota Timberwolves lidera, com 30

Mais dois jogos chamaram a atenção. Com direito a 36 pontos e uma ponte aérea para si mesmo, Joel Embiid liderou o Philadelphia 76ers na vitória por 124 a 109 sobre o Orlando Magic. Já o Charlotte Hornets bateu o San Antonio Spurs por 124 a 120, com show de LaMelo Ball, que fez 28 pontos, com direito a dribles desconcertantes em seus adversários.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:



Orlando Magic 109 x 124 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 124 x 120 San Antonio Spurs

Boston Celtics 100 x 102 Denver Nuggets

Miami Heat 108 x 109 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 109 x 123 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 118 x 115 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 112 x 130 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos deste sábado:



Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder