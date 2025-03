Núcleo Toada celebra 18 anos com programação especial

Os 18 anos do Núcleo Toada serão comemorados ao longo de 2025 com uma programação intensa, incluindo shows, peças teatrais, lançamento de álbum e vivências artísticas. Após uma mostra de repertório realizada entre janeiro e fevereiro, o grupo agora oferece uma oficina voltada a mulheres, especialmente às 60+.

O projeto Escritas Urgentes – 18 anos do Núcleo Toada foi inspirado no romance Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, que narra a história de Isabel, uma mulher de cerca de 60 anos, aprisionada em um convento no Brasil colônia por criar uma comunidade de mulheres que não se encaixavam nos padrões sociais da época. O livro se baseia em uma carta real de 1754, escrita por D. Izabel Maria, que relatava sua prisão injusta por ter fundado um refúgio para mulheres pobres e desamparadas, chamadas de sobrantes.

Vivência entre Mulheres: oficina gratuita para mulheres 60+

Inspirado nesse contexto, o grupo elaborou a Vivência entre Mulheres, um espaço de partilha e acolhimento, aberto a mulheres de todas as idades, com foco naquelas acima dos 60 anos, público frequentemente submetido a invisibilização e exclusão social. Além da troca de experiências, as participantes terão acesso a atividades de teatro, música, dança e autocuidado.

A oficina acontece no MSTC – Movimento Sem Teto do Centro | Ocupação 9 de Julho, em São Paulo, com entrada gratuita, sempre aos domingos, das 10h às 13h, a partir de 23 de março, com duração de quatro meses. As atividades serão conduzidas pelas atrizes e diretoras Lilian de Lima e Patrícia Gifford, com apoio de Priscila Ortelã. Não é necessária inscrição prévia.

Mostra, álbum e espetáculo inédito

A programação comemorativa do Núcleo Toada começou com a Mostra Daqui a Pouco, Memória – 18 anos do Núcleo Toada, realizada entre janeiro e fevereiro, com apresentações de espetáculos teatrais e musicais. Entre as atrações estavam:

Pagu do Peito Desabotoado

TríaDe Forrá

Sempre Nessa Toada, o Amor Segundo Chico Buarque

Pagu, Anjo Incorruptível

Desmontagem Cor de Chumbo

Durante a Mostra, foi lançado o álbum Cor de Chumbo, um trabalho com músicas próprias que retrata o cotidiano de uma casa de shows nos anos 1970, durante a ditadura militar. A história se passa em uma boate gerenciada por Patrícia, uma ex-prostituta e artista que mantém um relacionamento com um general da ditadura, refletindo sobre violência e opressão enquanto ensaia para uma apresentação.

Encerrando as comemorações, será montado o espetáculo inédito Escritas Urgentes, uma adaptação teatral inspirada na obra de Maria Valéria Rezende, promovendo uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade patriarcal, tanto no século XVIII quanto nos dias atuais.

SOBRE O NÚCLEO TOADA

Fundado em 2006, o grupo estreou com o espetáculo Uma Toada para João e Maria, o Amor Segundo Chico Buarque. Desde então, produziu diversos trabalhos que unem teatro, música e poesia, sempre com uma abordagem questionadora e feminista. Algumas de suas produções mais marcantes incluem:

Pagu, Anjo Incorruptível

TríaDe FORRÁ

Sempre Nessa Toada, o Amor Segundo Chico Buarque

Desmontagem Cor de Chumbo

SERVIÇO

Oficina VIVÊNCIA ENTRE MULHERES

Público-alvo: Mulheres de todas as idades, com foco em 60+

Mulheres de todas as idades, com foco em 60+ Entrada gratuita (não é necessário inscrição prévia)

(não é necessário inscrição prévia) Quando: Domingos, das 10h às 13h

Domingos, das 10h às 13h Início: 23/03/2025

23/03/2025 Duração: 4 meses

4 meses Local: MSTC – Movimento Sem Teto do Centro | Ocupação 9 de Julho

Rua Álvaro de Carvalho, 427 – Bela Vista, São Paulo/SP

