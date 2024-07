Núcleo Pele de Teatro apresenta “Na Beira da Imensidão – Histórias Sul-realistas”

O Núcleo Pele de Teatro retorna aos palcos com “Na Beira da Imensidão – Histórias Sul-realistas”, um espetáculo que mergulha nas profundezas da represa Billings, no Grajaú, para explorar narrativas entrelaçadas com mitologias afro-brasileiras e indígenas. Este novo trabalho, dirigido por Débora Marçal e com dramaturgia de Rafael Cristiano, promete uma imersão nas relações dos moradores locais com as águas que definem o maior reservatório urbano do mundo.

O espetáculo, que marca uma década de pesquisa contínua do coletivo, será apresentado em uma temporada especial de seis performances gratuitas, de 19 a 28 de julho, no CEU Navegantes. As sessões acontecem às sextas-feiras, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente com uma hora de antecedência no local.

“Na Beira da Imensidão” é o terceiro capítulo da trajetória do Núcleo Pele, consolidando seu compromisso em explorar a teatralidade periférica e marginal. A peça convida o público a testemunhar como os encantos das águas da Billings começam a afetar o cotidiano de um bairro à sua volta, trazendo à tona questões profundas sobre identidade e pertencimento.

Rafael Cristiano, dramaturgo e integrante do elenco, compartilha sua perspectiva sobre a performance: “Fico pensando em como representar no hoje aquela parte do cotidiano das pessoas à margem da sociedade, que não é visível à primeira vista. É como propor um mergulho na vida periférica cotidiana para descobrir os encantos que aqui exploramos.”

Débora Marçal, conhecida por seu trabalho no teatro Capulanas e no grupo de dança Makuas, traz uma abordagem inovadora à direção, utilizando um “espelho d’água” como metáfora cênica para explorar as camadas de significado presentes na obra.

Para o Núcleo Pele, retornar ao CEU Navegantes, onde o coletivo encontrou seus primeiros palcos, é uma ocasião para celebrar uma década de dedicação artística e reafirmar seu compromisso com a comunidade local.

SERVIÇO

Núcleo Pele de Teatro no CEU Navegantes

Espetáculo Na Beira da Imensidão – Histórias Sul-realistas

Datas: 19 a 28 de julho de 2024

Horários: Sextas-feiras às 20h | Sábados e Domingos às 18h

Ingresso: Gratuito (retirada de ingressos uma hora antes da apresentação)

Capacidade máxima: 40 lugares

Endereço: Rua dos Navegantes, 123 – Grajaú, São Paulo, SP

SOBRE O NÚCLEO PELE DE TEATRO

Fundado há uma década, o Núcleo Pele se dedica à pesquisa de linguagens artísticas que refletem as complexidades das periferias urbanas. Com uma abordagem que mescla teatro, música e dança, o grupo busca ampliar as fronteiras da representação cênica enquanto promove o diálogo comunitário e a inclusão cultural.