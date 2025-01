Núcleo Maurício de Medeiros, em Santo André, recebe obras de urbanização

Os moradores do Núcleo Maurício de Medeiros, no Jardim Irene, estão acompanhando a completa transformação do local com obras estruturantes de urbanização realizadas pela Prefeitura de Santo André. Essas intervenções, que entram na fase final, vão eliminar problemas de décadas relacionados ao risco de deslizamentos e enchentes.

O prefeito Gilvan Junior realizou uma vistoria no local e conversou com os moradores sobre as melhorias que vão proporcionar mais qualidade de vida para essas pessoas. “Com recursos aplicados de R$ 10,8 milhões, estamos resolvendo problemas históricos e que colocavam a vida destes moradores em risco. Removemos famílias que viviam às margens do córrego e com esse pacote de melhorias beneficiaremos, ao final das obras, 462 famílias”, destacou.

As obras de urbanização do Núcleo Maurício de Medeiros incluem melhorias na acessibilidade dos moradores com a abertura de novas vielas, alinhamento viário exclusivo, além de intervenção completa de drenagem, saneamento básico e contenção das encostas que margeiam o córrego Guarará.

Após esse processo, o município passou a realizar melhorias habitacionais com o processo chamado de autoconstrução de moradias, realizado em vários lotes do núcleo. A Prefeitura oferece um kit personalizado para cada família que conta com tijolos, cimento e demais materiais para que a própria família construa sua residência.

“O processo de autoconstrução é outro grande passo que demos no sentido de proporcionar moradias dignas e seguras para essas famílias. Estamos transformando diversos sonhos em realidade com esse pacote de obras. Vamos levar esse modelo de urbanização para outras comunidades da nossa cidade, para eliminar os riscos e proporcionar moradias dignas para todos”, afirmou o prefeito Gilvan.

O recurso utilizado nas melhorias do Núcleo Maurício de Medeiros é proveniente do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal.

Complexo Maurício de Medeiros – Aliado à urbanização do núcleo, estão em execução as obras do Complexo Maurício de Medeiros, que vai beneficiar toda a região. Entre as intervenções em andamento estão a construção de um novo sistema viário, ampliação da rede de drenagem, implantação de rede coletora de esgoto, construção de quatro travessias para facilitar o acesso e o retorno dos veículos nos bairros, iluminação em LED, novas guias, sarjetas e calçadas, além de projeto paisagístico.

As obras vão minimizar pontos de alagamento históricos da região e também os reflexos que impactam em outros bairros por onde corre o córrego Guarará, como Vila Pires e Vila América. Todas as construções têm por objetivo minimizar problemas viários, de infraestrutura e saneamento, em uma região de intenso tráfego e grande densidade populacional.

Também está prevista a construção de um parque linear ao lado da Escola Parque Cata Preta. O investimento na obra conta com verba oriunda da CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe). As intervenções integram o programa Sanear Santo André.