Núcleo Luz abre inscrições para minicurso gratuito de dança

De 25 de março a 17 de abril, o Núcleo Luz – projeto de aprofundamento na linguagem da dança do pPrograma Fábricas de Cultura – estará com inscrições abertas para a primeira turma de 2024 da Oficina Núcleo Luz: Dança em Composição. A iniciativa é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

No total, serão oferecidas 40 vagas para pessoas a partir de 16 anos, sem limite de idade, que vivem no estado de São Paulo e possam frequentar as aulas presenciais na sede do Núcleo Luz, localizado no bairro Bom Retiro, em São Paulo. Não é necessário ter qualquer formação em dança para fazer parte da turma. Os interessados devem se inscrever pelo site do projeto (clique aqui) e a seleção será feita por sorteio online, caso o número de inscritos supere a quantidade de vagas.

O minicurso é gratuito e foca na experimentação em práticas corporais com o desenvolvimento de uma composição coreográfica coletiva a ser apresentada para convidados ao final da oficina. As aulas serão realizadas de 30 de abril a 27 de junho, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h. As pessoas matriculadas receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 200,00 (parcela única) e o certificado de participação ao concluir o curso, ambos condicionados à frequência.

Profissionais da dança como professores

As aulas de corpo e os processos de investigação serão ministradas por uma dupla de ex-aprendizes do Ciclo II – curso de formação do Núcleo Luz, com orientação de Chris Belluomini, diretora artístico-pedagógica do Núcleo Luz. Ministram esta edição do minicurso a Munique Costa, bailarina, coreógrafa, percussionista corporal, educadora em oficinas e cursos no Sesc, integrante do Gumboot Dance Brasil e regente no bloco Zumbiido, e Lilian Martins, artista da dança, bailarina e arte-educadora, integrante do Gumboot Dance Brasil, Clarín Cia de Dança e Turmalinas Negras.

Para conhecer os demais cursos do Núcleo Luz, acesse o site do projeto.

SERVIÇO:

OFICINA NÚCLEO LUZ | DANÇA EM COMPOSIÇÃO

Turma 1-2024

A partir dos 16 anos | gratuito | presencial

Inscrições on-line de 25/03 a 17/04/24 – clique aqui

Aulas de 30/04 a 27/06, às terças e quintas, das 14h às 17h

Local do minicurso – sede do Núcleo Luz: rua Talmud Thorá, 52, Bom Retiro – São Paulo/SP