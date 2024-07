Núcleo FTMM realiza exposição de videoarte com materiais produzidos em 10 anos de carreira

No dia 1 de agosto, entre 18h e 23h, o Núcleo FTMM, formado pelos artistas Felipe Teixeira e Mariana Molinos, realiza a exposição de videoarte “Materiais Para Intimidades Extremas-Exposição”, no piso térreo da Casa das Caldeiras. A mostra mergulha em 10 anos de materiais produzidos pelo Núcleo, que desenvolve um vocabulário próprio para a captação de imagens, potencializando a relação entre fotografia, movimento e dança. O projeto é contemplado pela 34ª edição de Programa de Fomento à Dança Para a Cidade de São Paulo.

Em “Materiais Para Intimidades Extremas-Exposição”, os artistas se aprofundam nas estruturas das imagens digitais para reencontrar a intimidade, o vínculo, os simbolismos, as dramaturgias cinéticas, uma imersão suave que contempla os fluxos da contemporaneidade sem esvaziar-se de sentido. “Os vídeos propõem reintegrar a força háptica das imagens, retirando a lógica de seu consumo e descarte”, explicam.

Espaço expositivo

Dois projetores e três televisões espalhados pelo espaço exibem um grupo de vídeos selecionados, que ficam passando em looping. São eles: “TV Chorume”, “Vestígios para Onda”, “Gestos” e “Arquipélago” e “Pedro: pequena série”. Cada trabalho confabula um pequeno universo íntimo, que suave e continuamente provoca sensações, sentimentos e questionamentos sobre as construções de corpo, afeto, exposição, intimidade, coletividade e espaço, bruscamente atravessados pelas articulações políticas da atualidade.

A “TV Chorume” revisita, em quatro episódios, coleções de materiais audiovisuais, como estudos de movimento, registros coreográficos, pesquisa de gestos e memes. É uma série que transpassa o tempo e que a sua edição remonta a dinâmica pop jovem dos anos 1990, atualizada às redes atuais, com conteúdo vertical e viral. Nela, a dança contemporânea está no centro da temática, construindo uma narrativa dialógica que aproxima o espectador sem perder de vista a relevância do conteúdo.

O corpo enquanto paisagem e arquitetura coletiva é visto na pequena coleção de vídeos “Vestígios para Onda”. É na topografia das peles que os aspectos comuns aos sujeitos se revelam, no percurso da respiração, no abismo da coluna, no deslizar dos cabelos. Também, é na materialidade dos corpos que se mostram os sulcos, as marcas, as geografias sociais; no borrar das peles, que a expansão do mar se apresenta entre o risco e o acalanto.

Em “Gestos” estão materiais que já circularam isoladamente, como Toboggan – que participou dos festivais The Lift Off Sessions e Bitesize Film Festival –, somados a um acervo anteriormente chamado de “catálogo de gestos”. Nesse eixo, colocam-se justapostos vídeos que advém de um estudo profundo sobre a construção e a moldagem social dos materiais gestuais. Esta pesquisa aponta sutil e continuamente os elementos “normatizadores” dos afetos e de suas expressões, tocando de forma quase imperceptível os desajustes e as inadequações dos materiais gestuais, quando escapam às condutas de comportamento do mundo heteronormativo, misógino, branco e cisgênero.

“Arquipélago” é um conjunto de ilhas no qual o público acessa o campo das intimidades a partir da suspensão e ampliação de momentos. Cada vídeo carrega em si uma frase e cada imagem explora um terreno diluído no tempo e no espaço, como se suspendesse e prolongasse momentos únicos de encantamento e encontro. Uma sensação que perdura no tempo, um desejo que se revela no campo entre o sujeito e imagem/movimento.

Por fim, “Pedro: pequena série” traz o universo das relações afetivas eróticas em imagens delicadas, que invadem o cotidiano dos sujeitos. Ampliando o espectro das dinâmicas relacionais, os vídeos recobram a materialidade do corpo, questionam o esvaziamento das dinâmicas afetivas, o desejo de ver e ser visto, de se sentir acompanhado.

SERVIÇO:

Materiais Para Intimidades Extremas-Exposição

Dia 1 de agosto (quinta-feira), de 18h às 23h

Local: Casa das Caldeiras