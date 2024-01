Sesi Diadema oferece cursos gratuitos de aprimoramento de instrumentos de cordas friccionadas  

Com a finalidade de promover o acesso à música, de forma interativa e lúdica, o Sesi Diadema, por meio de seu Núcleo de Música, está com inscrições abertas para quem toca e quer desenvolver o aprendizado no instrumento de cordas friccionadas: violino, viola de arco, violoncelo ou contrabaixo acústico.

O curso livre, de caráter não profissionalizante, é voltado para público com idade a partir de oito anos de idade, sendo que jovens e adultos até 90 anos também podem se candidatar.

Os interessados terão que comprovar domínio com um dos quatro instrumentos. Caso a pessoa tenha interesse em participar dessa seleção para se matricular nas aulas de música, é necessário preencher o formulário online de pré-inscrição que está disponível no site da unidade até o dia 28 de janeiro.

As aulas do curso serão ministradas às quartas-feiras, das 19h às 20h30. O início do curso está marcado para o dia 21 de fevereiro.

Serviço

Núcleo de Música do Sesi Diadema

Curso gratuito – Aprimoramento de instrumentos de cordas friccionadas

Rua Porto Príncipe, 117 – Taboão

Pré-inscrição online: até 28 de janeiro.