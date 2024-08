Núcleo de Mulheres Empreendedoras faz evento com foco na saúde feminina

A chegada da menopausa traz uma série de alterações para o corpo feminino, que podem ser normais quando se tem conhecimento de alguns cuidados preventivos. E, para falar sobre esse assunto, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras (NME) da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoverá uma palestra gratuita na quarta-feira (28 de agosto), às 19h, no Centro de Capacitação & Negócios. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no link: bit.ly/NME-28Ago24.

O evento será conduzido pelas fisioterapeutas Vivian Pereira e Elaine Silva e pela ginecologista e obstetra, Amanda Copolla, todas profissionais do Studio Thoth, em Santo André. “Escolhemos o tema Menos pausa justamente porque a menopausa é apenas um período no qual a mulher precisa mudar apenas alguns hábitos para ter uma vida normal”, explica Vivian.

Entre os tópicos que serão abordados durante o bate-papo estão as alterações hormonais, importância dos exercícios físicos, exames preventivos e incontinência urinária.