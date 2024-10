Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACISA promove palestra gratuita sobre fluxo de caixa

A área financeira e o fluxo de caixa são pontos fundamentais para saber se a saúde de uma empresa está boa ou não. Como forma de desvendar os seus segredos para o sucesso corporativo, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras (NME) da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André promoverá uma palestra gratuita com a administradora e especialista em gestão de finanças e controle, Ariane Bonano.

O evento é aberto ao público em geral e acontecerá no Centro de Capacitação & Negócios ACISA, na quarta-feira (30 de outubro), às 19h, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente por meio do link: bit.ly/NME-30Out24.

A palestrante possui pós-graduação em Finanças Empresariais e Controle e ampla experiência em planejamento financeiro, precificação, gestão de riscos e de custos, viabilidade e implantação de novos negócios, monitoramento de resultados, licitações, revisão de processos com foco em redução de custos.

Durante a sua exposição, serão abordados alguns tópicos como: reflexão de como gerir uma empresa, o que compõe o fluxo de caixa, como ler e interpretá-lo.